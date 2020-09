OnePlus presenta la nuova ricarica Warp Charge 65 | Ufficiale

Dopo i primissimi indizi grazie ad un teaser ufficiale, tramite il forum la compagnia di Pete Lau ha presentato al mondo la nuova ricarica rapida Warp Charge 65, soluzione con una potenza di 65W che andrà a beneficio degli appassionati del brand in attesa di OnePlus 8T.

OnePlus 8T sarà il primo flagship con ricarica Warp Charge 65

Ricarica ultra rapida, in soli 15 minuti!

Man mano che si avvicina il fatico giorno del lancio di OnePlus 8T, le informazioni da parte dell'azienda si fanno sempre più insistenti (per fortuna). L'evento di lancio è fissato per il 14 ottobre (potrete seguire la diretta della presentazione in nostra compagnia) e ora, a poche settimane dal debutto, ecco arrivare l'ufficialità anche per quanto riguarda batteria e ricarica rapida. OnePlus 8T sarà il primo smartphone della compagnia dotato del supporto alla tecnologia Warp Charge 65, con ricarica da 65W ed una capente unità da 4.500 mAh.

Similmente al cugino OPPO Find X2 Pro, il top di gamma avrà dalla sua una batteria a doppia cella; tramite la nuova tecnologia da 65W, basteranno 39 minuti per raggiungere il 100% di ricarica. Inoltre in soli 15 minuti si potrà raggiungere il 58% della capienza della batteria.

Come funziona la ricarica Warp Charge di OnePlus 8T

Grazie alla configurazione a doppia cella è possibile sfruttare una velocità di ricarica ancora più rapida rispetto all'attuale Warp Charge 30T; entrambe le celle possono ricaricarsi contemporaneamente a 30W. I benefici di questa nella struttura della batteria si noteranno anche durante l'uso quotidiano, con temperature contenute durante l'utilizzo dello smartphone.

Tutti i dettagli del nuovo caricabatterie Warp Charge

Il caricabatterie Warp Charge 65 – equipaggiato con una porta USB Type-C Dual End – è compatibile anche con altri dispositivi (ovviamente) e supporta tutti i precedenti protocolli di ricarica di OnePlus, insieme alla tecnologia PD da 45W, in modo da poter ricaricare anche i notebook. Dal punto di vista “interno”, OnePlus ha inserito un chip di crittografia aggiuntivo al caricatore, in modo da garantire la massima sicurezza.

D'altro canto, OnePlus 8T potrà contare su 12 sensori per il rilevamento della temperatura, i quali favoriscono una ricarica intelligente ed efficiente in base alla situazione. La compagnia cinese ha menzionato anche in nuovo sistema di dissipazione del calore durante la ricarica (e siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi giorni).

Prima di lasciarvi, se siete interessati a saperne di più sul nuovo top di gamma, qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme, con immagini e dettagli su prezzo e specifiche.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu