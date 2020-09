Come seguire l’evento di lancio di OnePlus 8T in nostra compagnia

Tramite una breve clip ufficiale, OnePlus ha annunciato finalmente la data di uscita del nuovo flagship, il quale andrà a chiudere in bellezza il 2020. Ovviamente questa non sarà la sola novità e siamo in attesa di sapere qualcosina in più sui presunti mid-range in arrivo. Ma bando alle ciance, ecco come fare per seguire l'evento di lancio in live streaming dedicato a OnePlus 8T, l'attesissimo modello top della casa cinese!

Come seguire l'evento di lancio di OnePlus 8T in live streaming

L'appuntamento con il nuovo modello top del brand cinese è fissato per il 14 ottobre alle ore 16, tramite i canali social. Ma come fare per seguire l'evento di lancio in diretta streaming di OnePlu 8T in nostra compagnia? Niente di più semplice: in alto trovate il video dedicato all'evento e potrete anche impostare un promemoria, in modo da non perdere la presentazione del flagship.

Se siete interessati a saperne di più, qui trovate una nutrita raccolta di tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali dedicate al dispositivo, con immagini, dettagli sulle specifiche e curiosità. Nel frattempo vi ricordiamo che è in corso una piccola scaramuccia tra leaker da cui emerge che non ci sarà un modello 8T Pro. Ovviamente per ora manca una conferma da parte di OnePlus e per avere la certezza assoluta non resta che attendere la data di presentazione del nuovo modello 8T!

