Visto il numero crescente di indiscrezioni e novità dedicate al prossimo OnePlus 8T è bene fare un piccolo recap con tutte le informazioni su specifiche, design, prezzo, fotocamera e data di uscita del nuovo top di gamma. Nelle scorse ore sono trapelati altri dettagli che vanno ad arricchire un quadro che si fa più completo ogni giorno di più. Bando alle ciance, ecco tutto quello che sappiamo sul device finora.

Aggiornamento 20/09: iniziano ad arrivare le prime conferme anche dalla stessa OnePlus, che sul sito ed il profilo indiani ha annunciato che 8T 5G arriverà presto. Oltre a questo, anche un video teaser con testimonial molto speciale ne avvicina l'arrivo. Trovate i dettagli in fondo.

Il nuovo modello della casa cinese dovrebbe avere il design che vedete in alto (si tratta di un confronto tra OP8 e la versione 8T). L'immagine è stata avvistata nella Developer Preview di Android 11 dedicata agli ultimi flagship del brand e mostrerebbe il look della parte frontale di OnePlus 8T. Secondo quanto trapelato nella scorse ore, il dispositivo avrà dalla sua un pannello AMOLED flat da 6.55″ con refresh rate a 120 Hz. In alto a sinistra trova spazio il punch hole.

Già in precedenza si era parlato del comparto fotografico, a questo giro capeggiato da un sensore da 64 MP. Nonostante ciò le ultime novità rimescolano le carte: si parla infatti di una Quad Camera con un modulo principale da 48 MP (similmente a OnePlus 8, ma in questo caso si tratterebbe di un sensore di immagine più recente), accompagnato da un grandangolo a 16 MP, una lente macro da 5 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP.

OnePlus 8T Will Have Normal Snapdragon 865 instead Of Snapdragon 865+ •Android 11 •Snapdragon 865 •8GB Ram

In termini di specifiche, OnePlus 8T dovrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 865+, ovvero l'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. Lato memorie si parla di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il dispositivo sarebbe già stato avvistato su Geekbench, con il nome in codice kebab.

Ancora non ci sono dettagli precisi sulla capienza della batteria, la una beta di Android 11 lascia presagire il supporto alla ricarica Super Warp Charge da 65W. Parlando di software, il top di gamma arriverà con a bordo la OxygenOS 11 basata su Android 11.

Nelle ultime ore il dispositivo è stato certificato dall'ente indiano BIS (Bureau of Indian Standards) con il numero di modello KB2001. Lo smartphone è spuntato con 8 GB di RAM, anche se non è da escludere la presenza di altre varianti. Il documento riporta anche la presenza di Android 11, segno che il dispositivo sarà commercializzato con a bordo l'ultima OxygenOS 11. Un dettaglio importante ci arriva dal processore: la certificazione cita lo Snapdragon 865 anziché la sua variante Plus.

And here comes your very first look at the #OnePlus8T!

360° video + gorgeous official looking 5K renders + official specs

-> https://t.co/hfmvCmcWQ5 pic.twitter.com/ARdpAvB1vy

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 14, 2020