A lungo andare, il settore automobilistico si evolve sempre di più e sempre più sistemi di visione sono integrati al fine di migliorare l'esperienza di guida. Le automobili più vecchie però, sono sprovviste di una qualsiasi telecamera o comunque sensoristica che eviti urti o collisioni, quindi soluzioni come la nuova dash camera MINIEYE per auto che arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo competitivo per la categoria.

Xiaomi YouPin: la dash camera per auto MINIEYE riconosce anche i pedoni e ci comunica la distanza

Il funzionamento di questa telecamera MINIEYE è molto semplice: rilevare le distanze tra le auto e rilevare anche in pedoni, in modo da ridurre al minimo le distrazioni alla guida. Essa è molto compatta, viste le dimensioni da 10.4 x 3.6 x 4.05 cm, ed è strutturata in due blocchi: dash camera e mini display di rilevazione. La potenza di questo prodotto però sta nel sensore, a marchio Sony, di grande qualità.

Le sue funzioni dicevamo sono quelle di rilevare un qualsiasi rischio di collisione, comunicandoci in anticipo nel caso la distanza tra la nostra auto e quella davanti. Comodo però anche il fatto che rileva gli eventuali tentativi di sorpasso, così da tenerci in sicurezza. Questo avviene sia visivamente che vocalmente.

La nuova dash camera per auto MINIEYE su Xiaomi YouPin arriva ad un prezzo molto convincente di 1699 yuan, circa 212 € al cambio. Non è escluso che possiamo ritrovarla sui canali di importazione più noti.

