Sondaggio Xiaomi: quali funzioni della MIUI 12 China volete sulla Global?

Nel mentre la MIUI 12 China è già in circolazione su molti smartphone Xiaomi, la MIUI 12 Global deve ancora prendere piede. Anche perché le ROM China godono di un beta testing più capillare, per quanto il programma Global Beta dovrebbe fare presto il suo ritorno. Ne conviene che fra China e Global ci sono delle differenze, soprattutto funzionali, con features che hanno solamente chi usufruisce della ROM cinese.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi annuncia MIUI for TV 3.0: lo smartphone diventa protagonista su Mi TV

Xiaomi chiede alla community cosa portare sulla MIUI 12 Global dalla MIUI 12 China

In occasione dell'ultimo Confession Time, il team di sviluppatori Xiaomi ha annunciato cambiamenti in questo senso, volendo dare più smalto alla MIUI 12 Global. A tal scopo è stato creato un sondaggio per i Mi Fans, con il quale raccogliere feedback su cosa cambiare nel software. E fra le domande ne troviamo una molto interessante: “Quale funzione della China ROM vuoi nella Global ROM?”. Per l'occasione, nel sondaggio vengono chieste anche altre domande, in particolar modo in merito ai bug che si sono eventualmente riscontrati nella ROM globale.

Se volete cambiare qualcosa nella MIUI Global, vi invitiamo a dire la vostra nel sondaggio Xiaomi:

Vota il sondaggio Xiaomi sulla MIUI

Nell'attesa di vedere una MIUI 12 Global sempre più completa, anche per noi utenti occidentali, vi ricordiamo che gli sviluppatori Xiaomi hanno già iniziato a parlare ufficialmente della MIUI 13.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu