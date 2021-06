La mini lavatrice portatile Xiaomi Moyu è l’accessorio perfetto per ogni vacanza

La compagnia di Lei Jun è ormai universalmente apprezzata per i prodotti alla casa, specialmente per quelli dedicati alla pulizia e all'igiene. Quest'oggi lo store Banggood offre la possibilità di acquistare un prodotto tanto utile quanto singolare, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: si tratta della mini lavatrice portatile Xiaomi Moyu, dispositivo che arriva direttamente da YouPin per semplificarvi la vita!

Codice sconto mini lavatrice portatile Xiaomi Moyu: risparmio assicurato e spedizione dall'Europa

La mini lavatrice portatile Xiaomi Moyu è a tutti gli effetti un prodotto che potrebbe tornarvi utile nel periodo estivo ma anche in molte altre occasioni. Nel caso in cui stiate per organizzare una vacanza avrete la possibilità di portare con voi una lavatrice portatile, grande praticamente quanto una borsa per PC.

Grazie al corpo ripiegabile, infatti, la lavatrice portatile sarà facilissima da utilizzare, anche in portabilità: per utilizzarla basterà inserire l'acqua, il detergente ed i prodotti da lavare, che raggiungeranno una temperatura di circa 60°. Inoltre il prodotto integra un pratico sterilizzatore UV, utile per avere una maggiore igiene durante il lavaggio; il modulo UV è racchiuso nel coperchio è può essere utilizzato anche indipendentemente dal corpo. Insomma, se avete la necessità di sterilizzare qualcosa al volo potrete utilizzarlo senza problemi.

La mini lavatrice portatile Xiaomi Moyu è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

