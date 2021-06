OnePlus: il design degli smartphone resterà “inedito”, parola del CEO

Giorni particolari in casa OnePlus. Arrivano sempre più dettagli in merito alla collaborazione attiva con la casa madre OPPO, in cui il brand del “Never Settle” assume un ruolo più da sub-brand rispetto agli anni scorsi. A mettere alcune cose in chiaro però, ci ha pensato il CEO di OnePlus, che ha specificato che il design degli smartphone resterà sostanzialmente “inedito”.

OnePlus: Pete Lau parla di mantenere un design inedito, ma qualcosa non torna

In un lungo post pubblicato su Weibo, il CEO e fondatore di OnePlus Pete Lau ha spiegato che uno dei pregi del brand è sempre stato quello di avere smartphone dotati di un design che definisce iconico, con carattere e temperamento molto forte. Anzi, egli definisce i modelli della serie principale come delle “opere d'arte”, che va dalle particolarità della scocca fino alle colorazioni più sgargianti. Questo, racconta, è sempre stato il diktat di OnePlus, su cui si insiste e soprattutto si richiede in fase di produzione.

Queste parole però, a pensarci, cozzano un po' con la realtà di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, dove le similitudini con molti smartphone OPPO sono palesi e spesso perfettamente sovrapponibili. Ciò non toglie che OnePlus possa mantenere qualche sostanziale differenza con gli smartphone del brand principale, la cosiddetta “Green Factory“, che se non potrà essere software, sicuramente avrà modo di distinguere comunque in maniera netta il prossimo flagship del brand di Pete Lau e quello di Tony Chen. E questo si riflette anche nelle parole dello stesso Lau, che è fortemente convinto che i prossimi OnePlus brilleranno per stile nella moltitudine di modelli.

Voi cosa ne pensate, credete che con l'ormai avvenuto “accorpamento” OnePlus possa perdere totalmente la sua identità o le parole del suo CEO saranno in qualche modo veritiere? Fatecelo sapere nei commenti.

