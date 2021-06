Redmi K40 Game: ecco la versione più scelta dagli utenti e perché

Nel mese di aprile 2021 Redmi ha completato la gamma K40 con un modello pensato prettamente per il gaming. Infatti, da quando il Redmi K40 Game Edition ha fatto la sua comparsa, il successo è stato importante, ma gli utenti tendono a preferire la variante da 12 GB di RAM, ecco perché.

Redmi K40 Game: ecco perché il 70% degli utenti ha scelto la versione da 12 GB RAM

A parlare di questa curiosità è stato il CEO di Redmi, Lu Weibing, che ha spiegato che oltre il 70% degli utenti che hanno acquistato K40 Game Edition ha scelto la versione da 12 GB di RAM. Di per sé, potrebbe sembrare una scelta ovvia, quasi obbligata, più che altro per una questione di capienza. Eppure, il dirigente ci spiega che la scelta, secondo alcuni sondaggi, è dovuta ad una maggiore fruibilità dei contenuti gaming da smartphone.

Questo perché non tanto lo storage, dato che la versione da 8 GB ha comunque una variante anche da 256 GB, ma è proprio la RAM che è ritenuta fondamentale e quindi spesso viene scelta indipendentemente dalla configurazione ROM dello smartphone. Questa cosa potrebbe aver portato a ragionare Redmi in merito al successore della serie K40, con una gamma K50 pronta ad integrare tecnologie tutt'oggi assenti e tra cui potrebbe esserci proprio la memoria di mezzo.

Insomma, è palese che gli utenti guardano ormai sempre più alla fluidità che alla capienza della memoria, importante ma non determinante quanto può essere l'utilizzo della RAM, soprattutto se si acquista uno smartphone fondamentalmente per giocare. In ogni caso, gli utenti occidentali potrebbero essere davanti a questa scelta con l'arrivo di questo smartphone sottoforma di POCO.

E voi cosa preferite? Uno smartphone con tanta RAM o preferite che lo storage sia più capiente? Fatecelo sapere nei commenti!

