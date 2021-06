Redmi chiede agli utenti cosa vorrebbero nei K50

Redmi K40, in tutte le sue declinazioni, è stato sicuramente uno degli smartphone più competitivi e apprezzati di questa metà del 2021. Ma per la stessa Redmi è già tempo di pensare alla serie K50 e proprio per questo ha chiesto ai fan ed agli utenti cosa gli piacerebbe trovare.

Redmi K50: più memoria, ricarica rapida e dissipazione tra le richieste degli utenti

Ad impostare la domanda in maniera esplicita e aperta è stato proprio il CEO di Redmi, Lu Weibing, che ha chiesto agli utenti che tipo di funzioni, di configurazione e che tipo di esperienza sperano di trovare nei prossimi flagship che ha già indicato come K50. La risposta più frequente, senza dubbio, è il mantenimento di una ricarica rapida quanto meno a 67W, che però sperano possa rimanere cablata, in quanto la fiducia nella ricarica wireless è ancora poca.

Per la configurazione, molti hanno chiesto 512 GB di storage, ad oggi totalmente inedito in un Redmi, quindi si chiede una maggiore libertà di utilizzo dello spazio dello smartphone. Ciò che però chiedono più di tutto gli utenti è una dissipazione di livello top, in quanto non hanno gradito molto la questione del surriscaldamento incorso, ad esempio, sui flagship Xiaomi di quest'anno. Quanto alle altre specifiche, la richiesta di una batteria da 5.000 mAh è emersa più volte. Poi c'è qualcuno che ha chiesto di avere un display curvo, altra caratteristica inedita per un Redmi, che però il brand pare voler assecondare.

Insomma, Redmi è pronta già a lavorare sul successore di una serie di smartphone che è già iconica in patria e che noi occidentali abbiamo conosciuto per vie “traverse” tramite rebranding di POCO e Xiaomi, sarà anche così anche stavolta?

