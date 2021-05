Se Xiaomi ha creato sub-brand come Redmi e POCO è anche per la gestione geografica dei suoi numerosi smartphone. L'esordio di POCO avvenne con un Pocophone F1 che ereditava qualche caratteristica da Xiaomi Mi 8 ma che tutto sommato poteva essere definito “originale”. Ma da lì in poi arrivò un rebrand dopo l'altro: POCO X2 era Redmi K30, POCO F2 Pro era Redmi K30 Pro e lo stesso potremmo dire per la serie M2. Viste anche le critiche ricevute, con POCO X3 ed M3 c'è stata una ripresa del marchio, dimostrando di poter fare qualcosa di più indipendente. Ma a quanto pare la questione rebrand non finirà qui, come dovrebbe dimostrare il lancio di POCO F3 GT.

Aggiornamento 28/05: da POCO stessa viene confermato il periodo di uscita di quello che sarà POCO F3 GT. Trovate tutto in fondo all'articolo.

POCO F3 GT in arrivo: ecco il “nuovo” smartphone da gaming

Di questa nuova variante non si è mai parlato finora, anche perché la denominazione GT non è mai stata utilizzata da Xiaomi. Al contrario della diretta rivale Realme, che guarda caso ha recentemente lanciato un Realme GT e GT Neo che puntano al settore del gaming. Prendendo proprio quest'ultimo, è uno smartphone caratterizzato dalla presenza di un MediaTek Dimensity 1200. E quale altro recente smartphone utilizza questo chipset?

Esatto, sto parlando di Redmi K40 Gaming Edition, presentato in Cina da Xiaomi nelle scorse ore. E come tutti gli smartphone della serie Redmi K, anche questo dovrebbe essere commercializzato esclusivamente in madre patria. Il motivo è da ricondurre proprio alle dinamiche geografiche di Xiaomi, che fuori dalla Cina è solita portare soltanto quei Redmi appartenenti alla fascia medio/bassa. Per l'Europa e l'India, invece, i Redmi di fascia medio/alta vengono convertiti sotto il marchio Xiaomi ma soprattutto POCO. L'abbiamo visto con POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) e POCO F3 (Redmi K40) ed accadrà lo stesso con POCO F3 GT che si prepara ad essere il rebrand della variante Gaming del K40.

Non è dato sapere se POCO F3 GT arriverà anche in Europa, ma quello che è sicuro è che il mercato di riferimento sarà quello dell'India dove si scontrerà con il succitato Realme GT Neo, ribrandizzato per l'occasione come X7 Max. Sulla base di Redmi K40 Gaming Edition, le specifiche includeranno uno schermo punch-hole AMOLED da 6,67″ Full HD a 120 Hz e campionamento del tocco a 480 Hz, MediaTek Dimensity 1200 5G con 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 3.1 e batteria da 5.065 mAh con ricarica 67W. Non mancherà una fotocamera da 64+8+2 MP con tanto di luci LED RGB, ma soprattutto trigger laterali e speaker stereo.

POCO annuncia il periodo di uscita

Dopo vari indizi su quale chipset verrà utilizzato per il prossimo POCO F3 GT, lo stesso brand (divisione India), ha confermato l'arrivo sul mercato proprio di questo smartphone, che sarà dotato proprio del sopracitato MediaTek Dimensity 1200 e che verrà presentato nel Q3 2021, quindi ipoteticamente nel mese di luglio.

