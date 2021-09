Xiaomi Mijia Treadmill: ufficiale il nuovo tapis roulant smart

Abbiamo conosciuto, nel tempo, vari tapis roulant sia di Xiaomi, sia di altri brand provenienti da YouPi, tutti molto efficaci. Ma è chiaro che quando si tratta di un prodotto fatto “in casa”, specie con Mijia, abbia tutto un altro spessore. Ecco che quindi arriva sul mercato il nuovo Xiaomi Mijia Treadmill, tapis roulant smart ad un prezzo onesto.

Xiaomi Mijia Treadmill: tutto sul nuovo tapis roulant smart

Se guardiamo al design di questo nuovo macchinario per il fitness, troviamo sicuramente uno stile non lontano dai competitor. E come questi, esso è anche pieghevole in tre passaggi, così da occupare meno spazio possibile. Oltre a ciò, abbiamo una pedana a 7 strati ammortizzante, con tanto di appoggio per le ginocchia in caso di emergenza.

Ma sono anche le funzioni smart a renderlo molto interessante: infatti, è possibile collegarlo ad una Mi Band 6, così da poter regolare l'allenamento in base alla frequenza cardiaca del momento. Non manca poi una connessione multi-touch NFC, dove possiamo far partire il macchinario in maniera automatica e creare un ambiente di corsa confortevole.

Il nuovo tapis roulant smart Xiaomi Mijia Treadmill arriva quindi sul mercato cinese e lo fa con un prezzo di circa 331€ (2.499 yuan), che per ciò che offre è sicuramente ben più che onesto. Non sappiamo al momento se questo prodotto approderà anche da noi, ma se tramite i canali di importazione sono arrivati altri modelli di altri marchi, perché non sperare anche in questo?

