Energia sempre con te con il pannello solare NITECORE in offerta

L'energia elettrica è diventata un'esigenza sempre più ampia e sempre più richiesta. Ma non sempre possiamo avere a disposizione una presa per la ricarica e soprattutto se si viaggia, si ha bisogno di qualcosa che si adatti alle necessità. Per questo, un pannello solare pieghevole e portatile come il NITECORE FSP100W può essere la soluzione, specie ora che è in offerta su Banggood con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto NITECORE FSP100W: il pannello solare pieghevole è in offerta su Banggood

Come si struttura quindi questo utile accessorio? Il pannello NITECORE si estende in 8 blocchi realizzati in EFTE, cioè una struttura laminata unibody che lo rende impermeabile e quindi adatto anche per la barca. Inoltre, è molto potente, visto che nelle giuste condizioni può elargire una potenza massima di 100W, così da poter ricaricare batterie compatibili in poco tempo.

La grande comodità del NITECORE FSP100W è sicuramente il fatto di poterlo portare veramente ovunque, visto che piegandolo assume le sembianze di una piccola borsa leggera, così da non risultare mai ingombrante, specie se ci si attrezza per mezzi come i camper.

Trovate quindi il pannello solare NITECORE FSP100W ora in offerta su Banggood grazie al codice sconto dedicato a cui si aggiunge la comoda spedizione gratis da Europa, che ve lo farà avere in pochi giorni. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

