OnePlus svela la roadmap dell’aggiornamento… alla ColorOS 12

Abbiamo parlato in lungo e largo della fusione avvenuta fra OnePlus e OPPO, due aziende che prima si sono divise e poi si sono ricongiunte. Se n'è parlato soprattutto con l'annuncio OnePlus 2.0, con cui la compagnia ha specificato quale sarà il suo futuro, in particolar modo se si parla della OxygenOS. Potete ripercorrere la sua storia in questo articolo, ma forse saprete già che gli esordi di OnePlus vedevano la CyanogenMod da un lato (occidente) e la ColorOS di OPPO dall'altro (oriente). Negli anni, poi, OnePlus ha deciso di creare la propria UI ma tenendo questa diversificazione, cioè OxygenOS nei mercati Global e HydrogenOS in Cina.

L'aggiornamento alla ColorOS 12 sta per giungere sugli smartphone OnePlus

A breve sarà annunciata la nuova OxygenOS 12, ma abbiamo già potuto imparare cosa cambia con la ColorOS 12 con l'annuncio ufficiale di OPPO. Ma le novità della nuova declinazione della OOS riguarderà unicamente noi occidentali, dato che in madre patria la HydrogenOS è stata direttamente rimpiazzata dalla ColorOS. Prima con l'aggiornamento alla ColorOS 11 sugli ultimi top di gamma, mentre adesso è in dirittura d'arrivo l'aggiornamento alla sua dodicesima edizione.

Con l'annuncio della ColorOS 12 è già stata parzialmente rivelata la roadmap e a queste informazioni si aggiungono le ultime dichiarazioni su Weibo di Liu Fengshuo, capo del dipartimento Ricerca e Sviluppo dell'azienda di Pete Lau. L'annuncio riguarda ovviamente il mercato cinese, partendo con la ColorOS 12 Beta che arriverà ad inizio ottobre per il duo OnePlus 9 e 9 Pro. I possessori di OnePlus 9R, invece, dovranno attendere il mese di gennaio 2022.

Liu ci tiene a sottolineare che la difficoltà del porting per passare dalla HydrogenOS 11 alla ColorOS 12 porterà via più tempo del previsto. Per capirci, i modelli della serie OnePlus 8, 8T, 7 e 7T riceveranno l'aggiornamento più in là nel tempo, approssimativamente nella prima metà del 2022. Tutti questi modelli dovrebbero presumibilmente aggiornarsi anche ad Android 12 con l'arrivo della ColorOS 12.

Tempistiche che non ci riguardano, essendo riferite ai modelli cinesi, ma che ci danno un ulteriore indizio sulle tempistiche per noi utenti europei. Ne sapremo sicuramente di più con l'annuncio della OxygenOS 12, ma potete averne già un assaggio nel nostro articolo dedicato.

