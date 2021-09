ColorOS 12 ufficiale: tutte le novità del major update OPPO

Come da calendario, oggi è il giorno della presentazione della nuova ColorOS 12 da parte del team software di OPPO. Un annuncio che è stato anticipato da vari teaser che ci hanno dato modo di avere qualche anticipazione, ma oggi lo scopriamo nella sua interezza. È un major update che dà una rinfrescata all'esperienza software degli smartphone OPPO, ma senza apportare grandi stravolgimenti. Ma vediamo quali sono le novità che vedremo nei prossimi mesi sugli smartphone del produttore (e su quelli OnePlus).

OPPO presenta la nuova ColorOS 12: ecco quali modifiche ha apportato

Partiamo dalla componente estetica, una delle principali novità (per quanto non radicale) della ColorOS 12. OPPO ha implementato una nuova serie di icone con “stile acrilico”, un design adottato per ottimizzare luci ed ombre, ottenere un risultato più ricco di dettagli e stratificazioni e dare più uniformità. L'interfaccia è stata ritoccata anche in termini geometrici, ottimizzando ulteriormente lo spazio occupato dalla UI per dare più spazio agli elementi a schermo.

Ad essere riviste e rielaborate sono anche le animazioni che muovono l'interfaccia e le varie app di sistema. Un lavoro svolto per rendere al meglio sugli schermi di ultima generazione, ormai tutti dotati di refresh rate più elevato. Grazie al Quantum Animation Engine 3.0 di OPPO, sono comprese 300 animazioni migliorate che offrono un effetto più fluido e realistico. Come affermato dall'azienda, il tutto imita “abitudini fisiche di resistenza, inerzia e rimbalzo“. A favorire ciò c'è un sistema AI 2.0 di anti-stutter, in grado di ridurre cali di frame che rovinino l'effetto visivo delle animazioni.

I test di laboratorio OPPO dimostrano che, dopo 36 mesi di uso continuo, la riduzione delle prestazioni di lettura/scrittura è inferiore del 5% e il tasso di invecchiamento complessivo del 2,75%. Questo sistema AI, poi, permette di ridurre l'occupazione della memoria fino al 30%, i consumi energetici fino al 20% e aumentare l'autonomia fino al 12%.

L'altra novità della ColorOS 12 è il redesign della schermata laterale e dei widget, adesso più ricchi di informazioni. Ad essere migliorata è stata anche la feature FlexDrop, con cui trascinare l'app in esecuzione per aprirla in modalità full screen, ridotta e mini-finestra. Un'altra aggiunta è la Smart Sidebar 2.0, la barra laterale che riconosce la scena in esecuzione e propone scorciatoie abbinabili.

Con ColorOS 12 è stata migliorata anche l'integrazione multi-dispositivo. L'avevamo anticipato e adesso debutta PC Connect, la funzione con cui connettere lo smartphone al notebook con Windows 10 (e superiori) e farne un mirroring sul suo schermo. In questo modo diventano più semplice azioni come spostare files, gestire le notifiche e gli screenshot.









Fra le aggiunte troviamo anche Car Screen Projection, con cui portare l'esperienza dello smartphone sullo schermo delle automobili compatibili. Per finire, anche OPPO ha introdotto il suo sistema di emoji personalizzate ed animate. Si chiamano Omoji, un avatar cartoonesco delle proprie sembianze che può essere usato in vari contesti: selfie, avatar dell'account, videochiamate e Always-On Display.

"Hi there, see you in October 😉 " – Omoji pic.twitter.com/VLsIi0Lki6 — ColorOS (@colorosglobal) September 16, 2021

Passando alle novità apportate dall'essere basato su Android 12, la ColorOS 12 migliora anche nel comparto sicurezza. In primis la possibilità di far vedere all'utente se un'app sta usando microfono, fotocamera o posizione GPS. C'è un nuovo sistema che impedisce che le app di terze parti raccolgano dati aggiuntivi sull'utilizzo dello smartphone e una migliore panoramica sulle autorizzazioni concesse loro. Non manca la possibilità di condividere foto e video senza metadata, così come fornire alle app la posizione GPS in maniera approssimata.

Quando esce la ColorOS 12?

Il primo smartphone a debuttare ufficialmente con la ColorOS 12 è OPPO Find X3 Pro Photographer Edition. A partire dal mese di ottobre, poi, partiranno le prime release Beta per la serie OPPO Find X3 e OnePlus 9. Per tutta quanta la roadmap ufficiale, vi rimando all'articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu