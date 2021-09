Xiaomi Mi Pad 5/5 Pro: dove comprare gli accessori originali

Aspettando il lancio Global della serie di tablet del brand – forse prevista per metà settembre – abbiamo deciso di non farci trovare impreparati: nei giorni scorsi abbiamo visto i primissimi Coupon per acquistare in sconto sia il modello base che il fratello maggiore Pro (ovviamente in versione China) ed ora è tempo di scoprire dove comprare gli accessori originali per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, ossia cover, tastiera e Stylus!

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, tutti gli accessori originali da comprare tra cover, tastiera e pen

Oltre ai due nuovi e attesissimi tablet la compagnia di Lei Jun ha lanciato anche alcuni accessori originali, decisamente imprescindibili. Stiamo parlando della Stylus Pen (pennino da utilizzare per prendere appunti sul vostro tablet), una Flipcover sottilissima e colorata e – soprattutto – una cover con tastiera integrata. In quest'ultimo caso si tratta di una soluzione slim, che non andrà ad impattare più di tanto sulle dimensioni del tablet. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere per scoprire dove comprare gli accessori ufficiali per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro.

Dove comprare i nuovi tablet Xiaomi

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 6€ o 15€, in base al prodotto) e pagamento sicuro tramite PayPal.

Con l'acquisto di ognuno dei prodotti si riceverà uno sconto del valore di 5€ direttamente al momento dell'acquisto: si tratta di un'iniziativa dello store e non è dato di sapere fino a quando sarà disponibile.

In caso di cover, pellicole ed accessori da altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità ed i prodotti da acquistare.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu