Dopo aver visto dove acquistare il nuovo Mi MIX 4 è tempo di parlare anche dell'altra grande novità, forse anche più attesa del super flagship. Siamo parlando della nuova generazione di tablet della casa di Lei Jun, una serie di dispositivi che ci ha fatto sudare le fatidiche 7 camicie prima di vederla debuttare sul mercato. Siete stufi di attendere in lancio Global e volete sapere dove comprare Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro? Allora, anche in questo caso abbiamo la soluzione!

Aggiornamento 02/09: anche Mi Pad 5 Pro debutta su Banggood, in tutti i tagli di memoria e in offerta con codice sconto.

Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro: dove comprare i nuovi tablet

Freschi di lancio, Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro provano a portare una ventata di freschezza nel panorama dei tablet Android, offrendo caratteristiche degne di nota a prezzi accessibili. Entrambi sono dotati di un display LCD da 11″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 120 Hz, in un corpo sottile e leggero. Il piccolo della gamma monta lo Snapdragon 860 mentre il fratellone arriva con lo Snapdragon 870. In entrambi i casi abbiamo batterie capienti (Pro 8.600 mAh, Standard 8.720 mAh) ma solo il modello maggiore arriva a 67W per la ricarica; la versione base si ferma a 33W. Per tutti i dettagli date un'occhiata al nostro approfondimento mentre se volete sapere dove comprare Xiaomi Mi Pad e Mi Pad 5 Pro… continuate a leggere!

Banggood

Il prezzo più basso disponibile per ora – nel momento in cui scriviamo – è quello dedicato a Mi Pad 5 da 6/128 GB, disponibile su Banggood in offerta con codice sconto dedicato (e spedizione dalla Cina).

Inoltre è disponibile sullo store cinese anche la versione Pro, in tutti i tagli di memoria.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è la MIUI, ovviamente in versione China (quindi in lingua cinese o inglese). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

Mi Pad 5

Mi Pad 5 Pro

Nel momento in cui scriviamo la versione da 8/256 GB (qui sotto) è esaurita, ma in fase di restock: se siete interessati salvate la pagina e provate a controllare la disponibilità tra qualche giorno.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

