OxygenOS 12: ecco quando arriva la nuova UI OnePlus

Tira aria di cambiamento in casa OnePlus, specialmente ora che sta per arrivare la nuova OxygenOS 12. Con il debutto ormai prossimo della serie Google Pixel 6 e del major update ad Android 12, tutti i produttori si stanno preparando a fare lo stesso. Da quando OnePlus e OPPO hanno ufficialmente annunciato la fusione, molte cose stanno cambiando nella divisione software. La fusione ha dato il via all'unione di team software delle due compagnie, con conseguenti tagli al personale per via dei conseguenti esuberi.

OnePlus annuncia l'arrivo ufficiale della OxygenOS 12

Durante la scorsa giornata è arrivato l'annuncio relativo a OnePlus 2.0, cioè il nuovo punto d'inizio per la compagnia dopo la fusione con OPPO. E il più grande cambiamento riguarderà proprio il software utilizzato, confermando la volontà di unire gli sforzi per eliminare la divisione fra OxygenOS e ColorOS. Nel futuro delle due aziende ci sarà un “sistema operativo unificato”, cioè una nuova esperienza software che unirà le rispettive UI. Il tutto si concretizzerà nel corso del 2022, ma fino a quel momento avverrà una transizione che passerà per la OxygenOS 12.

Con l'aggiornamento ad Android 12, OnePlus introdurrà al pubblico la sua OxygenOS 12. Ma se la “cugina” OPPO ha già ufficializzato la sua ColorOS 12, non si può dire lo stesso per OnePlus che ancora non ha svelato nulla. Ricordiamo anche che in Cina sarà proprio la ColorOS 12 il prossimo major update che arriverà sui vari smartphone OnePlus. Al contrario, qua in occidente verrà mantenuta la OxygenOS 12, ma che alla luce di tutto ciò immaginiamo condividerà molto con la ColorOS 12. Anche perché la stessa OnePlus l'ha confermato: le due prossime UI condividono lo stesso codice di base, come già avvenuto con OxygenOS 11 e ColorOS 11.

OnePlus 9 with Android 12 on left, Find X3 Pro with A11 on right.



OP9 is literally running ColorOS pic.twitter.com/qktzcXIvRo — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 19, 2021

E in occasione dell'annuncio OnePlus 2.0, l'azienda ha confermato che l'annuncio ufficiale arriverà “nelle prossime settimane“. Manca ancora una data precisa, ma tutti gli indizi sembrano puntare verso OnePlus 9RT, cioè il primo smartphone ad averla. Anche in questo caso manca ancora una data ufficiale, ma i leaker parlano del 15 ottobre. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà effettivamente così: non appena ci saranno novità, non tarderemo ad aggiornare questo articolo.

Quali saranno le novità della OxygenOS 12?

Per il momento non ci sono molte informazioni in merito alle innovazioni che OnePlus ha preparato per la OxygenOS 12. Sappiamo per certo che con il major update verrà data la possibilità di disattivare il limite delle app che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. Ci aspettiamo anche le varie novità per privacy e sicurezza introdotte da Google con Android 12, come l'indicatore per l'utilizzo di microfono, fotocamera e GPS, offuscamento della posizione ed altro ancora.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu