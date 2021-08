Huawei presenta il pad di ricarica wireless multi-dispositivo

L'evento Huawei di fine luglio ha visto il debutto di svariate novità, alcune molto importanti. P50 e P50 Pro in primis, ma anche la smartband Band 6 Pro, lo speaker Sound X 2021 e le smart TV V98 e V75. Ovviamente non sono mancati accessori, in particolare per il comparto batteria, come dimostra il caricatore multi-porta GaN 66W. Ma c'è stata una novità che è passata un po' in sordina, anche perché Huawei è un po' uscita dalle prime pagine. Sto parlando del Multi-Device Wireless Charging Pad, praticamente la versione di Huawei di quello che sarebbe dovuto essere il tappetino AirPower di Apple.

Huawei “AirPower”: ecco il pad per la ricarica wireless di più dispositivi assieme

L'obiettivo di questa tecnologia è quello di offrire la ricarica wireless a più dispositivi contemporaneamente. Un obiettivo non facile da raggiungere, viste le limitazioni di questo tipo di ricarica. Se avete un tappetino con ricarica wireless, vi sarete accorti che è necessario che lo smartphone sia allineato alla perfezione per far sì che la ricarica parta. Fare lo stesso ma con due o tre dispositivi diventa una sfida, specialmente perché significa avere un impianto di ricarica che si sviluppi sull'intera sezione del tappetino.

Ed è proprio quello che ha fatto Huawei, come dimostra l'immagine in sezione del suo tappetino di ricarica, al cui interno si celano 13 bobine di rame. Un numero necessario per far sì che, ovunque si posizionino i dispositivi, la ricarica vada in porto. Questa combinazione di circuiti elettrici fa sì che il pad Huawei possa ricaricare senza fili fino a 3 dispositivi con una potenza di 15W per ognuno. In questo modo, oltre allo smartphone si possono ricaricare smartwatch e cuffie TWS, così come anche più smartphone contemporaneamente. Ricordiamo che anche Xiaomi ha lanciato la sua versione del tappetino di ricarica wireless multi-dispositivo, seppur con una potenza maggiore.

Ovviamente, vista la situazione di Huawei, questo Multi-Device Wireless Charging Pad verrà venduto solo in Cina, a partire dal 17 settembre, al costo di 799 yuan (circa 104€).

