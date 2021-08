Xiaomi Mi Band 6 si aggiorna e diventa una torcia

La Xiaomi Mi Band 6 continua a vendere, macinando numeri importanti nel mercato degli indossabili. La smartband di ultima generazione è stata rinnovata soprattutto nelle sue fattezze, sfoggiando un look full screen pur mantenendo lo stesso form factor. Lo schermo è senza ombra di dubbio il suo punto forte, specialmente se paragonato a quello delle smartband delle passate generazioni. Anche per questo, Xiaomi ha scelto di sfruttarlo ancora meglio con l'ultimo aggiornamento rilasciato, con il quale la Mi Band 6 può fungere da torcia.

Il nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Band 6 introduce la funzione di torcia

Tutto parte dall'aggiornamento dell'app Xiaomi Wear all'ultima versione v2.11.1i: potete aggiornarla direttamente dal Google Play Store o, in alternativa, scaricare il file da APKMirror. Una volta aggiornata l'app di gestione degli wearables Xiaomi, allora dovreste poter ricevere l'aggiornamento al firmware v1.0.43.38 per la Xiaomi Mi Band 6.

Come attivare la Torcia su Xiaomi Mi Band 6

Una volta installati entrambi gli aggiornamenti, potete attivare la nuova funzione seguendo questa procedura. Apri l'app Xiaomi Wear, vai in “Profilo/Impostazioni aggiuntive/Widget” e qua avrete la lista delle app da visualizzare scorrendo verso destra/sinistra dalla home. Scegliete la voce “Torcia” e spostatela nella parte in alto per attivarla. A quel punto, vi basterà navigare fino al relativo menu ed attivarla per far diventare lo schermo completamente bianco ed illuminare davanti a voi. Chiaramente non aspettatevi miracoli: è pur sempre un piccolo schermo AMOLED da 1,56″, ma può risultare utile comunque per muoversi al buio senza dover accendere una più grossa e invadente luce.

