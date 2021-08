OnePlus 7 avrebbe potuto rubare la scena a Google Pixel 6

Da qualche anno, di tanto in tanto OnePlus mostra al pubblico i suoi processi creativi, come svelavano i vari prototipi di OnePlus 6. La cosa si è ripetuta anche con il lancio della serie Nord, il cui design sarebbe potuto essere ben diverso da quello poi reso ufficiale. Fatto sta che, in fase di progettazione, uno smartphone prende svariate forme ma soltanto una viene presa come modello per il design finale. Per esempio, OnePlus 7 portava avanti il concept di fotocamera in verticale introdotto dalla serie 6. Ma forse non sapete che l'azienda aveva ipotizzato anche un look orizzontale che, col senno di poi, avrebbe anticipato di anni quanto visto con Google Pixel 6.

Al contrario di quanto accaduto in passato, questa volta a parlarci di quello che sarebbe potuto essere non è OnePlus, bensì uno dei sui designer sul social asiatico Weibo. Il tutto è accompagnato da un'immagine piuttosto esplicativa, in cui vediamo un OnePlus 7 del tutto diverso da come poi è stato commercializzato. La scocca posteriore è caratterizzata da una banda metallica che fuoriesce dalla scocca in senso orizzontale e all'interno della quale troviamo il modulo fotografico. Da notare, poi, che al contrario di OnePlus 7 e 7 Pro, questo prototipo include ben quattro fotocamere, una in più degli smartphone poi resi ufficiali.

Per come appare in foto, la soluzione adottata su questo prototipo di OnePlus 7 è meno raffinata rispetto a quella dei Google Pixel 6. Il fatto che la barra abbia una finitura metallica e che la sezione fotografica sia del tutto nera crea un contrasto piuttosto marcato a livello visivo. Ma si sa, un prototipo non è mai del tutto definitivo al 100%, al contrario dei prossimi Pixel 6 su cui l'azienda ha concretamente lavorato in tal senso. Ma a parte questo, cosa ne pensate: vi sarebbe piaciuto un OnePlus 7 con queste fattezze? O col senno di poi preferite la direzione presa poi da OnePlus?

