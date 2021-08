Arriva dalla Cina lo smartphone 4G più piccolo al mondo

Quante volte avrete esclamato (o avrete sentito esclamare) che gli smartphone odierni sono diventati troppo ingombranti? Basti pensare al 2012 e a Xiaomi Mi 2 con i suoi 4,3″, mentre l'odierno Xiaomi Mi 11 misura 6,81″. Certo, il lavoro di ottimizzazione delle cornici fa sì che lo spazio frontale sia meglio sfruttato rispetto al passato, ma i produttori non hanno lesinato nell'aumentare le diagonali degli schermi. Ed è normale: fruiamo così tanti contenuti multimediali dallo smartphone che avere uno schermo ampio è un palese vantaggio. Ma c'è anche chi usa lo smartphone più come uno strumento che come uno svago e preferirebbe avere un telefono decisamente più compatto. Ed è in questo caso che si fa avanti Mony Mint, nuovo smartphone cinese che punta tutto sul suo essere di dimensioni minute.

Mony Mint è lo smartphone 4G più piccolo al mondo

Vi ricordate il Palm Phone del 2018, che con i suoi 3,3″ spiccò dalla massa in un mondo di smartphone sopra i 6″? L'obiettivo di Mony Mint è il medesimo, abbassando ulteriormente l'asticella con i suoi 3″ di diagonale, per uno schermo 480p (854 x 480 pixel) con tecnologia LCD. La scocca misura 89,5 x 45,5 x 11,5 mm per un peso di 75 g ed è disponibile nelle colorazioni Black e Blue. Al suo interno trova spazio una configurazione hardware composta da un MediaTek MT6735, una soluzione un po' datata a 28 nm, ma è uno dei compromessi di avere un telefono così piccolo.

Il SoC contiene una CPU quad-core ad 1,5 GHz ed una GPU Mali-T720 MP2, oltre a 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile con microSD fino a 128 GB. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 1.250 mAh (l'azienda parla di 3 giorni di autonomia), ricaricabile tramite la porta USB Type-C. Il comparto fotografico comprende fotocamere da 5 e 2 MP, mentre il sistema operativo (ahimè) si basa sul vecchio Android 9. Il resto delle specifiche comprende connettività dual SIM 4G, GPS e Bluetooth.

Se voleste dargli un'occhiata, trovate Mony Mint su Indiegogo in crowdfunding, ad un prezzo in fase early bird di soli 84€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu