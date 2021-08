OnePlus Nord 2 con Dimensity 1200 si apre al modding

Con il debutto del nuovo modello della serie Nord è arrivata anche una consapevolezza per tutti gli appassionati del brand cinese: tira aria di cambiamento e non sappiamo dove si andrà a parare, tra i rapporti sempre più stretti con OPPO e l'introduzione di chipset MediaTek. In tanti si chiedevano se l'azienda avrebbe continuato a mantenere buoni rapporti con la community di utenti e sviluppatori appassionati di modding ma sembra che per ora non ci sia aria di tempesta dato che OnePlus ha già pubblicato il codice sorgente del kernel del nuovo Nord 2, ora disponibile al download su GitHub.

OnePlus ha pubblicato il codice sorgente del kernel di Nord 2

La casa cinese ha già confermato in occasione del lancio di OnePlus Nord 2 che gli utenti hanno la possibilità di sbloccare il bootloader, senza complicazioni e come è sempre stato. Ora il dispositivo fa un altro passo avanti verso il mondo del modding: i developer e i curiosi interessati a smanettare su OnePlus Nord 2 possono scaricare il codice sorgente del kernel del dispositivo, prerogativa fondamentale per lo sviluppo di ROM, mod e personalizzazioni varie.

Per tutti gli interessati, il codice è stato pubblicato – come da tradizione – su GitHub e di seguito trovate il link al download direttamente dalla piattaforma.

OP Nord 2 – Download

