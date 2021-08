OnePlus Nord N200 costa poco: JerryRigEverything ci mostra perchè

OnePlus Nord N200 fa parte della sezione bassa del catalogo del produttore, a differenza di modelli come Nord 2 e Nord CE. Ed evidentemente l'essersi buttata sulla fascia medio/bassa sta ripagando in termini di vendite. L'azienda sta crescendo in occidente, fra USA ed Europa, al punto tale da sollevare polemiche in meriti a possibili casi di spionaggio. Ma a parte questo, la serie Nord è il banco di prova per OnePlus nel dimostrare di poter dire la propria anche fuori dalla categoria più tipicamente premium. Anche in termini di resistenza, dove Nord 2 ha dimostrato di aver fatto un salto in avanti rispetto al primo modello. Ma se in quel caso parliamo di uno smartphone dal costo pari a 399€, come si comporta un modello da circa 199€?

Il test di resistenza di JerryRigEverything mostra le “debolezze” di OnePlus Nord N200

È stato questo l'interrogativo che ci siamo posti e assieme a noi anche JerryRigEverything, che non ha mancato di testare anche OnePlus Nord N200. E come prevedibile, l'aspetto su cui la compagnia di Pete Lau ha maggiormente limato per mantenere basso il prezzo è la qualità dei materiali. Non fraintendetemi, lo smartphone è ben assemblato, ma basta utilizzare gli attrezzi del mestiere per accorgerci della presenza di un frame in plastica. Il policarbonato non caratterizza soltanto il perimetro della scocca di Nord N200, ma anche il retro, nonostante la finitura fumé potrebbe far pensare al vetro dei modelli più pregiati. Stesso materiale che ritroviamo anche all'interno della sezione che circonda i tre moduli fotografici da 13+2+2 MP.

Per il resto, OnePlus Nord N200 si comporta come ci si aspetta da uno smartphone moderno. Il display presenta una protezione Gorilla Glass che fa sì che si graffi al solito livello 6, mentre al test della fiamma consegue effetto auto-rigenerante tipico degli LCD. Unico dubbio rimane sul bend test, che non provoca un risultato disastroso ma che è accompagnato da uno strano rumore. Potete sentirlo direttamente alla fine del video di JerryRigEverything.

