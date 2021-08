OnePlus Nord 2 è molto più resistente del predecessore

Se vi ricordate, OnePlus Nord fece una brutta fine nelle mani di JerryRigEverything, perciò siamo curiosi di vedere se con OnePlus Nord 2 ci siano miglioramenti. Per il momento Zach non l'ha ancora testato, ma a toglierci la curiosità ci ha pensato lo youtuber Gupta Information Systems. E grazie al suo lavoro svolto, possiamo capire come OnePlus abbia eventualmente risolto i problemi che attanagliavano il primo modello della famiglia Nord.

OnePlus Nord 2 messo alla prova nei test di resistenza: vediamo come se la cava

Il primo test a cui viene sottoposto OnePlus Nord 2 è quello contro i liquidi, con un'immersione in acqua per 5 minuti. Lo smartphone se la cava egregiamente, grazie anche alle protezioni in gomma presenti all'interno (già presenti sul primo Nord). Anche a livello qualitativo non è cambiato molto, come dimostra il frame plastico e i tasti metallici conservati dal suo predecessore. In metallo sono anche gli anelli protettivi che posteriormente circondano il comparto fotografico. Sia davanti che dietro c'è nuovamente un vetro Gorilla Glass 5 ed infatti il risultato è lo stesso, iniziando a graffiarsi al livello 6.

Fino a questo punto, OnePlus Nord 2 si comporta bene, così come visto sul primo Nord. Il momento famigerato è invece quello del bend test, ma fortunatamente a questo giro Nord 2 ne esce indenne. È ancora presto per capirne le motivazioni, ma guardando il teardown di JerryRigEverything (minuto 5:20) è possibile che sia stata migliorata la lega metallica di cui è composto Nord 2. Anche per quanto riguarda il drop test, il nuovo Nord dimostra una discreta coriaceità, anche se ricordiamo che questo tipo di test può rivelarsi un po' randomico nel risultato.

