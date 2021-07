OnePlus, il 2021 parte col botto: crescita impressionante per smartphone spediti

La casa cinese ha annunciato il raggiungimento di un importante traguardo a livello globale, registrando una crescita delle spedizioni del 257% su base annua a livello globale per la prima metà del 2021. Insomma, l'anno è cominciato alla grande per OnePlus, il quale ha anche raggiunto una significativa crescita delle vendite in tutti i suoi mercati chiave, inclusi Stati Uniti, Europa, India e Cina, complice un portfolio di smartphone per tutti, che include la serie di punta OP 9 e i nuovi prodotti di fascia media, le serie Nord e Nord N.

OnePlus annuncia un importante traguardo raggiunto: il 2021 è cominciato alla grande!

Nel 2020, OnePlus ha annunciato una nuova strategia aziendale per espandere ulteriormente il proprio portfolio prodotto a tutti gli utenti globali, introducendo la linea di prodotti Nord, offrendo la quintessenza dell'esperienza OP a più fasce di prezzo.

Pete Lau, fondatore di OnePlus, ha dichiarato: “Nonostante una serie di significative sfide a livello globale, il 2020 è stato un anno straordinario per OnePlus poiché abbiamo aggiornato la nostra strategia aziendale per ampliare la nostra base di utenti. Quest'anno abbiamo continuato ad arricchire la nostra offerta flagship compiendo un grande passo in avanti nella creazione di un sistema di fotocamere davvero premium con OP 9 e 9 Pro e, al contempo, abbiamo introdotto prodotti ancora più accessibili con la linea di prodotti Nord. La crescita che vediamo ora, dimostra che il nostro approccio per offrire un'esperienza premium a prezzi competitivi è in linea con le esigenze della nostra community”.

OnePlus è stato il marchio in più rapida crescita nel mercato degli smartphone negli Stati Uniti nel primo semestre del 2021 con una crescita delle spedizioni del 428% su base annua, grazie soprattutto alle serie 9 e Nord N. In Europa, tra i primi cinque marchi di smartphone, OnePlus è emerso come il marchio in più rapida crescita nel secondo trimestre del 2021 con una crescita del 304% su base annua grazie all'ampia gamma di prodotti offerti.

In India, OnePlus ha conquistato con successo la leadership di mercato come primo marchio di smartphone nel settore dei dispositivi premium, ancora una volta, raggiungendo una crescita del 229% su base annua per il secondo trimestre del 2021. Inoltre, ha guidato il segmento di mercato degli smartphone 5G premium con una quota di mercato del 48% in India. Nel mercato cinese, dove è disponibile solo la serie flagship 9, l'azienda ha registrato un aumento delle spedizioni del 124% su base annua nel primo semestre del 2021.

E ora non ci resta che scoprire quali saranno le novità della casa cinese per la seconda metà dell'anno. Le indiscrezioni dicono che non dovrebbe esserci un modello 9T: sarà davvero così? Si passera direttamente alla serie 10? Non vediamo l'ora di sapere tutto!

