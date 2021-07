OnePlus 10 Pro: fioccano le prime indiscrezioni

Di recente abbiamo appreso una notizia che ha lasciato gli appassionati della compagnia cinese con l'amaro in bocca: quest'anno potrebbe non esserci un modello 9T anche se per ora manca una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Ciò vuol dire che i prossimi dispositivi top dovrebbero essere OnePlus 10 e 10 Pro, previsti direttamente per il prossimo anno. Potevamo mai restare a bocca asciutta? No, e infatti tra concept e indiscrezioni proviamo a tracciare il profilo dei dispositivi in arrivo prossimamente.

OnePlus 10 e 10 Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

Prima di procedere oltre ci teniamo a sottolineare che immagini e video sono “solo” dei concept render e non rappresentano il design finale. Inoltre la maggior parte dei dettagli è frutto dei primissimi rumor, da prendere con le dovute precauzioni. Partiamo con il design di OnePlus 10 e 10 Pro, la vera prima vera incognita. I render che vedete nell'articolo immaginano la versione Pro con un look rinnovato rispetto all'attuale generazione.

Sul retro troviamo una fotocamera circolare, un modulo ampio e vistoso, mentre frontalmente il top di gamma adotta quella che dovrebbe essere la tecnologia predominante nel prossimo anno. Stiamo parlando della selfie camera sotto il display: sarà un trend nel 2022? Probabile, ma ovviamente sarà il tempo a decidere.

In merito al display, si immagina una soluzione AMOLED con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel) presumibilmente da 6.7″.Probabile il ritorno di uno schermo LTPO, visto già con OP 9 Pro: vi segnaliamo questo approfondimento dedicato alla tecnologia LTPO, utile per comprendere al meglio la novità.

Comunque, se il design che vedete nell'articolo non vi convince date uno sguardo alle ipotesi di Ben Geskin: il noto creator ha rispolverato per l'occasione il vetro elettro-cromico del modello Concept One, con un effetto finale particolarmente riuscito.

Hardware

Per l'hardware si brancola nel buio ma vista la tradizione dei flagship è impossibile immaginare i futuri OnePlus 10 e 10 Pro senza il prossimo chipset di punta di Qualcomm (lo Snapdragon 895/898). Tra parentesi, visto il trend recente, è probabile che vedremo la tecnologia Virtual RAM a bordo dei nuovi top. Ovviamente ci aspettiamo memorie fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1.

Per quanto riguarda la batteria, l'attuale modello Pro monta una soluzione da 4.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 50W. Non sappiamo se OP investirà o meno in una tecnologia più potente ma di certo lo farà OPPO, quindi non è detto che non mancheranno novità su questo fronte.

Fotocamera

Il concept render di OnePlus 10 Pro immagina un dispositivo al top per quanto riguarda il comparto fotografico. Ovviamente ritornerà la collaborazione con Hasselblad, a questo ancora più stretta. Le indiscrezioni precedenti sulla fotocamera della serie 10 ci parlano della tecnologia Super Panoramic Camera e della presenza di Bionic Lens: per tutti i dettagli, date un'occhiata a questo approfondimento.

Il comparto che vedete nelle immagini è basato su un sensore principale da 108 MP, accompagnato da un modulo Ultra Wide. Ovviamente si tratta di una fantasia e al momento mancano ancora certezze sulla fotocamera di OnePlus 10. Comunque le tecnologie citate sopra sono attualmente in fase di sviluppo presso l'azienda, quindi è molto probabile che rappresentino delle funzioni effettivamente in arrivo.

OnePlus 10 e 10 Pro – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Mancano ancora dettagli riguardanti il prezzo e l'uscita di OnePlus 10 e 10 Pro (è alquanto presto, al momento). Tuttavia la possibile mancanza di un modello 9T potrebbe portare l'azienda cinese ad anticipare il lancio della gamma 10. L'attuale generazione è stata presentata a fine marzo 2021 quindi il debutto dei nuovi modelli potrebbe avvenire entro i primi mesi del 2022, ma – ovviamente – è solo un'ipotesi e nulla più.

Non appena ci saranno altri dettagli – indiscrezioni o info ufficiali – provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

