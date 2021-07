Si comincia a parlare di OnePlus 9T: ci aspetta una fotocamera al top!

Sono passati ormai alcuni mesi dal lancio dei modelli della serie 9 e OnePlus si sta dedicando ora alla fascia media, con il lancio dei modelli Nord CE 5G e le prime chiacchiere su Nord 2 ed N200. Ciò non significa che la casa cinese non stia preparando anche altro e infatti già cominciano le indiscrezioni in merito al futuro della serie top, con OnePlus 9T: andiamo a scoprire i primi dettagli in merito a specifiche, display e quant'altro.

Aggiornamento 03/07: arrivano altre indiscrezioni, stavolta in merito al comparto fotografico, al software a bordo e al periodo di uscita. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus 9T: tutto quello che sappiamo

Spuntano i primi dettagli sul display

Un noto leaker cinese ci offre quelli che dovrebbero essere i primi dettagli in merito al display di OnePlus 9T, ovviamente da prendere con le pinze. Nonostante si tratti di un leak è comunque plausibile: il dispositivo dovrebbe adottare il medesimo pannello LTPO visto a bordo di OnePlus 9 Pro. Si tratterebbe quindi di una soluzione Samsung AMOLED E4 con bordi curvi e refresh rate fino a 120 Hz (variabile). A differenza del modello Pro (Quad HD+) il modello 9T dovrebbe avere invece una risoluzione Full HD+. Insomma, dovrebbe trattarsi di un display di tutto rispetto, seppur con delle piccole “mancanze” rispetto al fratellone. Per concludere non sarebbe previsto alcun modello OnePlus 9T Pro: la tradizione è stata inaugurata (e conclusa) con il 7T Pro.

Vi segnaliamo questo approfondimento dedicato alla tecnologia LTPO, utile per comprendere al meglio questa novità.

Hardware & Software

Ancora non si parla delle specifiche del prossimo flagship di OnePlus, ma possiamo già cominciare a fare delle ipotesi. Il dispositivo potrebbe seguire la scia dei modelli attuali e avere a bordo lo Snapdragon 888. Tuttavia esiste una possibilità: i primi device con Snapdragon 888+ (fresco di lancio) arriveranno nel Q3 2021 e magari Oneplus 9T potrebbe essere uno dei top di gamma equipaggiato con il chipset.

Ovviamente non vi è certezza e restiamo in attesa di novità. Per quanto riguarda invece la parte software, i leak parlano della presenza della ColorOS 11 nativa per la versione cinese del flagship: nulla di nuovo, dato il forte “avvicinamento” tra OP e OPPO. Da parte nostra potremmo aggiungere che a livello di memorie dovremmo avere il supporto alla Virtual RAM, tecnologia che abbiamo ampiamente illustrato in questo approfondimento.

Fotocamera

Al momento si sa poco o nulla rispetto al comparto fotografico di OnePlus 9T. Tuttavia ricordiamo che la stessa azienda ha ufficializzato due tecnologie per fotocamere: Super Panoramic Camera e Bionic Lens. Quali di queste sarà a bordo del dispositivo e quale arriverà invece con la prossima generazione top? Ovviamente appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Intanto un leaker “conferma” nuovamente la collaborazione con Hasselblad anche se non è chiaro se sarà nuovamente a livello software e se la compagnia specializzata metterà mano anche al comporto fotografico. A proposito di quest'ultimo, si vocifera di un sensore principale da 108 MP, presumibilmente (ma la fonte non lo specifica) un modulo Samsung ISOCELL Bright HMX.

OnePlus 9T: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

I dettagli su OnePlus 9T e le sue novità sono ancora pochi, anche per quanto riguarda prezzo e periodo di uscita. Se l'azienda deciderà di ricalcare quanto visto con OP 8T (di cui qui trovate la nostra recensione), allora è probabile che il nuovo smartphone arriverà nel corso della prima metà di ottobre 2021.

Tuttavia un'indiscrezione anticipa il periodo di uscita e fa riferimento al terzo trimestre del 2021: ciò vuol dire che il dispositivo potrebbe arrivare tra luglio e settembre, più probabilmente nel corso di quest'ultimo. Ricordiamo che si tratta di una voce e come tale va trattata (fino a conferme ufficiali oppure ufficiose ma convincenti).

