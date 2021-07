La serie Xiaomi Mi 11 supporta il rendering ad alte prestazioni nel gaming

Come abbiamo visto nell'ultimo periodo, che si presenti uno smartphone standard o uno da gaming, le prestazioni di gioco sono un parametro fondamentale per valutare un dispositivo. E la serie Xiaomi Mi 11 sembra quella che si è portata avanti grazie al supporto al rendering VRS ad alte prestazioni.

Xiaomi Mi 11: ecco come funziona il rendering VRS per il gaming

Ma cosa vuol dire questo supporto per Xiaomi Mi 11, qui la recensione, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra? Per capirlo, bisogna partire da un videogame per mobile, cioè Tianyu Revelations, sviluppato da NetEase. Infatti, tale gioco e ne seguiranno altri, dotati di un rendering ad alte prestazioni VRS. Che cos'è? Si tratta di un sistema di risoluzione variabile, che permette di evitare perdite di frame da parte della GPU. Questo comporta un innalzamento della qualità di rendering del 20% ma anche un utile risparmio energetico del 10%.

Anche perché il VRS consente agli sviluppatori di specificare in modo flessibile un numero diverso di pixel per ciascun oggetto da combinare per la colorazione durante il processo di rendering e riutilizzare i pixel circostanti, riducendo così notevolmente il sovraccarico di rendering.

Queste capacità sono possibili grazie anche alla GPU dello Snapdragon 888, cioè Adreno 660, che è ufficialmente la prima dotata di VRS (Variable Rate Shading) e che con Xiaomi ha ottimizzato i modelli della seria Mi 11 top gamma al fine di ottenere il massimo. Seppur vero che al momento questa tecnologia è presente solo su un gioco, in futuro lo sarà anche su altri giochi e quindi sicuramente il brand di Lei Jun parte in vantaggio.

