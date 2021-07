Huawei Smart Screen TV V75 Super: ecco il primo Super Mini LED sul mercato

Da tempo, quanto meno in Cina e paesi limitrofi, le smart TV di Huawei si stanno imponendo come prodotto di qualità e sicuramente di alto impatto tecnologico. Ma mancava un passo in avanti ed il brand lo ha fatto nella presentazione che ha ospitato anche i P50, lanciando la prima smart TV Mini LED anzi Super Mini LED, con la Huawei Smart Screen V75 Super, di cui vi presentiamo specifiche tecniche e prezzo.

Huawei Smart Screen TV V75 Super: tutto sul nuovo Mini LED

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design di questo nuovo smart TV, non varia molto da altri modelli della gamma, come l'ultimo da 98″, ma è nella tecnologia di retroilluminazione che cambia tutto. Infatti, questo modello è il primo Huawei con tecnologia Mini LED, che diventa Super grazie al sistema proprietario HongHu, che porta una luminosità fino a 3.000 nit, quindi tra le più alte possibili. Questo avviene tramite ben 46.080 mini LED, con una ripartizione a 2.880 unità.

Oltre a ciò, abbiamo una risoluzione 4K 16:9 (3840 x 2160 pixel), con refresh rate a 120 Hz, con una diagonale da 75″. Per l'hardware interno, ci si affida ad un chipset proprietario HongHu 898, migliorato rispetto al solito 818, con 4 GB RAM e ben 128 GB di storage. Per il comparto audio, ottima disposizione 3.1.2 e 20 unità ottimizzate da Devialet. Presente anche l'ottima webcam da 24 MP con riprese Full HD e possibilità di monitoraggio Air Gesture. Il sistema operativo è ovviamente HarmonyOS.

Huawei Smart Screen V75 Super – Prezzo e disponibilità

La nuova Huawei Smart Screen TV V75 Super Mini LED arriva in Cina ad un prezzo di circa 3.260€ (24.999 yuan), che sono sicuramente tanti, ma essendo una nuova tecnologia, essendo un modello ad ampia diagonale, rientra sicuramente nel novero dei super top gamma. Ovviamente, come spesso accade, difficile che esca dal Paese di Mezzo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu