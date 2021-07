P50 senza caricabatterie? Huawei ne lancia uno GaN multi-porta da 66W

Huawei P50 e P50 Pro hanno fatto parlare di loro per tante cose, viste le specifiche tecniche, ma soprattutto anche per l'assenza del caricabatterie in confezione. Huawei però corre ai ripari e lancia un caricabatterie da 66W GaN multi-porta, che però non ha proprio un prezzo economico.

Huawei: tutti i dettagli sul caricabatterie GaN 66W multi-porta

Molto simile nelle modalità a quelli già presenti sul mercato, si avvale però di ben 3 porte: una USB Type-A fino a 66W, una Type-A fino a 22.5W ed una porta Type-C fino a 65W. In base a come li si utilizza, soprattutto in simultanea, ci sono i seguenti gradi di potenza:

Type-A1: 66/40/15W protocollo Huawei SuperCharge;

Type-A2: 22.5/20/10W protocollo Huawei SuperCharge;

Type-C: 65W protocollo SuperCharge, PPS, PD 3.0, FCP;

Grazie ai protocolli ottenuti, anche altri smartphone possono utilizzarlo, sebbene solo tramite Type-C. In ogni caso, ci sono tutti gli standard di sicurezza durante la ricarica. Infatti, ci sono 8 livelli di protezione da cortocircuito, sovracorrente, sottotensione, giusto per citarne alcuni.

Il nuovo caricabatterie Huawei GaN 66W multi-porta arriva in Cina sullo store del brand ad un prezzo di circa 52€ (399 yuan). Effettivamente non pochi, visto che altri brand hanno abbassato il costo di questo tipo di caricatori. Difficile sapere se arriverà anche in Europa, visto anche il dubbio sui P50.

