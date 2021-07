Huawei Smart Screen V98: ufficiale la prima super TV del brand

Non solo smartphone durante l'evento della serie P50: abbiamo avuto infatti a che fare anche con vari accessori e tra questi prodotti trova spazio anche una nuova incarnazione delle smart TV della serie V: Huawei Smart Screen V98 2021 è ufficiale e si distingue per dimensioni e prezzo davvero notevoli.

Huawei Smart Screen V98 2021: tutto sulla nuova TV

Design e specifiche

Similmente alla soluzione targata Redmi (la trovate qui) la prossima smart TV di Huawei è dotata di un pannello da ben 98″, per un'esperienza che possiamo definire cinematografica. Le specifiche tecniche, in ogni caso, non si distaccano molto da quelle della gamma V 2021. Di conseguenza, abbiamo una soluzione LCD con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz.

Inoltre troviamo una webcam integrata, un sensore da 24 MP utilizzabile tramite Air Gesture. Completano il quadro un chipset Honghu 818, HarmonyOS, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, una soundbar integrata (con ottimizzazioni Devialet) composta da 2 unità a piena frequenza e 2 unità ad alta frequenza audio fino a 30W. Si può in più impostare un impianto audio completo grazie alla compatibilità con il nuovo Sound X 2021. Il software utilizzato è HarmonyOS, abbinato a telecomando vocale, possibilità di proiezione NFC, Wi-Fi Dual Band, porte HDMI 2.0 e tanto altro.

Huawei Smart Screen TV V98 2021 – Prezzo e disponibilità

Considerando la taglia colossale del pannello, il prezzo di questa soluzione Huawei da 98″ non è effettivamente economica, sicuramente superiore alla diretta rivale Redmi. Infatti, abbiamo un costo al cambio di circa 3.904€ (29.999 yuan), di molto superiore anche al modello V85 della gamma attuale. Non è previsto, al momento, distribuzione al di fuori della Cina.

