Huawei Band 6 Pro ufficiale: cosa cambia con la “nuova” versione

I riflettori sono tutti puntati sulla serie P50, ma durante l'evento di lancio della serie top non sono mancate anche altre novità. Tra i dispositivi presentato troviamo anche Huawei Band 6 Pro, versione migliorata dell'attuale fitness tracker del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche e prezzo, insieme alle differenze con il modello base.

Huawei Band 6 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Proprio come pronosticato già da tempo, il colosso cinese ha presentato anche Huawei Band 6 Pro; la smartband arriva con una serie di novità mentre per quanto riguarda il look generale ricalca quanto visto con il modello standard. Il dispositivo somiglia più ad uno smartwatch che ad una fitness tracker ed adotta un pannello AMOLED rettangolare da 1.47″. Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM e la batteria garantisce fino a 2 settimane di autonomia. Non manca l'NFC per i pagamenti e la possibilità di monitorare il sonno, l'attività cardiaca e l'SpO2. Se volete maggiori dettagli, allora date un'occhiata alla nostra recensione della Band 6 (dato che le differenze sono minime).

Quali sono le differenze?

Dopo aver parlato dei dettagli in comune andiamo a vedere cosa contraddistingue la Band 6 Pro. Le differenze tra Huawei Band 4 e il modello 4 Pro sono minime ma importanti: la versione Pro adotta un display AMOLED, supporta il GPS ed è in grado di rilevare automaticamente l'attività fisica. Ma quali sono le novità introdotte dalla Huawei Band 6 Pro? No, non troviamo il GPS come nella generazione precedente, bensì una funzione più in linea con i tempi attuali: il monitoraggio della temperatura corporea. La smartband offre un termometro integrato per tenere sempre sotto controllo la temperatura.

Huawei Band 6 Pro: indiscrezioni su prezzo e uscita

Il prezzo di Huawei Band 6 Pro è di circa 58€ al cambio attuale (449 yuan) mentre le vendite partiranno in Cina dal 20 agosto. Non sappiamo se e quando arriverà in Europa e non ha dato di sapere nemmeno se avremo differenze nelle caratteristiche.

