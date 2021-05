Sebbene sia stato diviso a metà, il mega evento Xiaomi nella sua prima parte ha visto, oltre agli smartphone top gamma, anche interessanti accessori. Uno di questi è la base di ricarica wireless di Xiaomi, che può fungere da caricabatterie per più dispositivi contemporaneamente, sebbene ad un prezzo altino.

Aggiornamento 27/05: la base di ricarica wireless multi-dispositivo di Xiaomi arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Multi-Lane Wireless Charger: tutto sulla nuova base di ricarica multipla

Come possiamo vedere dall'immagine di copertina, l'idea di base è sicuramente qualcosa di non inedito, dato che è evidente che l'azienda di Lei Jun si è ispirata al vociferato e mai concretizzato AirPower di Apple. Questo però non ha fermato Xiaomi che ha colto la palla al balzo ed ha lanciato la sua versione, chiamata Multi-Lane Wireless Charger, data la possibilità di utilizzare la basetta come caricabatterie per più dispositivi.

Ma come si può rendere possibile questo tipo di ricarica? Visto che i dispositivi messi a caricare non sono propriamente messi in posizione perpendicolare, come avviene il processo? Xiaomi ha realizzato qualcosa di molto particolare in merito, visto che ha utilizzato ben 19 bobine al fine di poter posizionare più smartphone e anche qualche accessorio senza problemi di posizionamento. Il brand ha poi pensato a tutto, dando la possibilità di caricare smartphone diversi da quelli proprietari (per esempio, potete ricaricarci un iPhone).

Il dispositivo permette di caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, fino a 20W massimi per ogni punto della postazione.

Base di ricarica wireless multipla Xiaomi – Prezzo, disponibilità e offerte

Dopo il lancio in Cina e relativa commercializzazione nel paese, la base di ricarica wireless Xiaomi Multi-Lane Charger arriva anche alle nostre latitudini grazie ad AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: al momento il dispositivo è in offerta lampo a 107€. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre vi segnaliamo che il prodotto è disponibile anche nello store TradingShenzhen con spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal.

