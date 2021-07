Huawei Sound X 2021 ufficiale: suono al top e HarmonyOS

Gli smart speaker sono ormai quasi in tutte le case d'Oriente e d'Occidente. Ci sono brand però, come Huawei, che realizzano speaker di gran livello ma che spingono per migliorarli sempre di più con feature sempre più smart, come fa con il nuovo Huawei Sound X di seconda generazione o 2021, dotato di caratteristiche molto interessanti.

Huawei Sound X 2a Gen (2021): tutto ciò che sappiamo

Design e caratteristiche

Fin dalle prime immagini venute fuori dai leak sul web, abbiamo appreso una funzione inedita per la serie Sound X, che lavora in maniera importante sul design. Infatti, non è presente una webcam come si diceva, bensì un LED RGB realizzato da Symphony che si attiva in base alle varie situazioni e che soprattutto si muove con la musica. Di per sé, l'aspetto quasi non cambia rispetto al precedente modello, ma assume una scocca trasparente che gli dona sicuramente una ventata di novità.

Oltre a ciò, viene riconfermata la collaborazione con gli esperti di audio Devialet, con un nuovo sistema a 3 vie, una cassa ad alta frequenza a 3W, 4 speaker da 5W l'uno e soprattutto un mega speaker da 50W con 2 unità passive con frequenza 38 Hz. La cosa interessante è che Huawei Sound X 2021 può diventare in realtà un sub-woofer per le TV del brand, anche perché mosso da HarmonyOS, primo speaker dell'azienda ad esserne dotato.

Huawei Sound X 2a Gen(2021) – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Sound X 2021 (2a Gen) arriva quindi per il momento in Cina al prezzo di circa 286€ (2.199 yuan), che lo rendono un prodotto più che premium, ma che in realtà potrebbe valerli tutti visto quanto offre. Per una distribuzione Global, è lecito aspettarselo, visto che i successori sono arrivati anche in Italia.

