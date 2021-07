OnePlus Nord CE: la OxygenOS 11.0.5.5 migliora la fotocamera

E siamo a quattro update dal debutto: in pochissimo tempo il nuovo mid-range della casa cinese ha accumulato un bel po' di correzioni. Infatti l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.5 non è da meno, introducendo ulteriori bug fix per migliorare l'esperienza di utilizzo di OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.5: ecco tutti i dettagli

La OxygenOS 11.0.5.5 per OnePlus Nord CE 5G presenta poche novità ma tutte importanti. Abbiamo ottimizzazioni nella gestione delle temperature, una migliore stabilità del sistema e la correzione di alcuni problemi noti (e non specificati). Contemporaneamente la compagnia cinese ha messo mano anche alla fotocamera, introducendo alcuni miglioramenti nell'elaborazione delle immagini (anche durante la modalità di scatto notturno). Di seguito trovate il changelog completo.

Sistema Gestione ottimizzata del controllo del surriscaldamento Migliorata la stabilità e corretti bug noti

Telecamera Migliorata la chiarezza e la stabilità dell'immagine Migliorata la coerenza del bilanciamento del bianco per una migliore uniformità dell'immagine Migliorata la qualità delle immagini in modalità Nightscape



Il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord CE 5G è attualmente in fase di rilascio tramite OTA: non appena disponibili al download i fine per procedere con il flash manuale li troverete all'interno del nostro articolo dedicato.

