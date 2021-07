Motorola Edge 20, 20 Pro e 20 Lite ufficiali con display al top e 108 MP

Finalmente – dopo tante chiacchiere e indiscrezioni – Motorola ha alzato il sipario sui modelli Edge 20, 20 Pro e 20 Lite, tre dispositivi che promettono di regalate grandi soddisfazioni: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Motorola Edge 20, 20 Pro e 20 Lite ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Questa volta Motorola fa sul serio e lo dimostra con un trittico di smartphone di tutto rispetto, caratterizzato da uno stile collaudato ma efficace e buone schede tecniche. In termini di display la serie Motorola Edge 20 (che comprende anche i modelli 20 Pro e 20 Lite) adotta un ampio display Max Vision da 6,7″ con tecnologia gOLED, per un'esperienza di visualizzazione immersiva ideale per l'intrattenimento. Il display offre colori a 10 bit raggiungendo lo spazio colore DCI-P3 e gli standard HDR10+. Per la prima volta Motorola offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (mentre per il modello Lite a 90 Hz).

Hardware

Per quanto riguarda la parte hardware il trittico si affida a soluzioni MediaTek e Qualcomm. Per Motorola Edge 20 Lite abbiamo il Dimensity 720, mentre per i fratelli maggiori Edge 20 e 20 Pro abbiamo gli Snapdragon 778G e 870. Tutti i dispositivi sono votato il 5G ed adottano batterie capienti con ricarica Turbo da 30W. Grande attenzione anche al comparto fotografico, con selfie da 32 MP e sensori principali da 108 MP per tutti e tre gli smartphone. Di seguito trovate le schede tecniche complete.

Motorola Edge 20 – Scheda tecnica

Display gOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e HDR10+

da con refresh rate a e HDR10+ lettore d'impronte digitali laterale

dimensioni di 163 x 76 x 6.99 mm per 163 g

SoC Qualcomm Snapdragon 778G

GPU Adreno 642L

6/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB GB di storage non espandibile

tripla fotocamera da 108 + 16 + 8 MP f/1.9 con grandangolo/macro e teleobiettivo zoom ottico 3X con OIS

f/1.9 con grandangolo/macro e zoom ottico 3X con selfie camera da 32 MP

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 30W

con ricarica rapida da connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS

sistema operativo Android 11

Motorola Edge 20 Pro – Scheda tecnica

Display gOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e HDR10+

da con refresh rate a e HDR10+ lettore d'impronte digitali laterale

dimensioni di 163 x 76 x 6.99 mm per 163 g

SoC Qualcomm Snapdragon 870

GPU Adreno 650

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB GB di storage UFS 3.1 non espandibile

tripla fotocamera da 108 + 16 + 8 MP f/1.9 con grandangolo/macro e teleobiettivo zoom ottico 5X con OIS

f/1.9 con grandangolo/macro e zoom ottico 5X con selfie camera da 32 MP

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 30W

con ricarica rapida da connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS

sistema operativo Android 11

Motorola Edge 20 Lite – Scheda tecnica

Display gOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e HDR10+

da con refresh rate a e HDR10+ lettore d'impronte digitali laterale

dimensioni di 165.89 x 75.95 x 8.25 mm per 185 g

SoC MediaTek Dimensity 720

GPU ARM Mali-G57 MC3

6/8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage espandibile

tripla fotocamera da 108 + 8 + 2 MP f/1.9 con grandangolo 119° e profondità

f/1.9 con grandangolo 119° e profondità selfie camera da 32 MP

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W

con ricarica rapida da connettività dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, NFC, GPS

sistema operativo Android 11

Motorola Edge 20, 20 Pro e 20 Lite ufficiali: prezzo e disponibilità

I nuovi modelli della serie Edge arriveranno sul mercato da fine agosto con un prezzo di partenza di 379€ per Motorola Edge 20 Lite (6/128 GB); il modello top Edge 20 Pro viene proposto invece a 699.9€. Infine, la versione base Edge 20 arriva in tre versioni (6/128, 8/128, 8/256 GB) al prezzo di 449.9€, 579.9€ e 599.9€.

