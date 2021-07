Che negli ultimi due anni ci sia stata un'enorme esplosione del fitness domestico è un dato di fatto. E che aziende come Xiaomi, spalleggiata da tutti i suoi brand satelliti, abbiano praticamente innondato il mercato di tapis roulant smart è un'altro fatto più che certo.

In realtà però, la stragrande maggioranza di questi tapis roulant soffre di alcuni limiti funzionali, dovuti soprattutto ad una grande esigenza: ridurre al minimo l'ingombro, proprio perché sono prodotti pensati per la casa.

Ma con il tempo alcune aziende hanno fatto dei grandi passi in avanti, presentando prodotti con meno compromessi e decisamente più smart: è il caso dell'OVICX Q2S, un tapis roulant nato sotto l'ala protettiva di Xiaomi che, seppur di dimensioni compatte, è in grado di competere con i modelli più grandi, anche grazie ad una serie di funzionalità smart molto interessanti.

Recensione XQIAO OVICX Q2S: il tapis roulant smart di Xiaomi che ti fa fare il giro del mondo

Design e materiali

Con un peso di poco superiore ai 40 Kg ed una pedana da 43 x 110 cm, l'OVICX Q2S è un tapis roulant pieghevole dotato anche di una struttura verticale nella quale sono stati inseriti dei braccioli che, tra l'altro, sono a loro volta pieghevoli.

Ed è proprio grazie alla possibilità di “nascondere” i braccioli nella plancia e di richiedere la stessa verso la pedana, lo spazio occupato dall'OVICX Q2S è davvero ridotto al minimo: si può riporre sia orizzontalmente che verticalmente, grazie a due piedini a molla, in modo da ottimizzare al massimo l'ingombro ed occupare meno di 0,5 metri quadrati. E questa, ammettiamolo, è una grande comodità soprattutto per chi non ha molto spazio in casa.

Alla base del tapis roulant è stato inserito un tasto d'accensione e spegnimento ed è stato anche integrato un sistema di sicurezza con il quale tutto il tapis roulant non funzionerà qualora non fosse posizionata a dovere la tipica calamita che, almeno teoricamente, bisognerà fissarsi addosso grazie ad una clip: in questo modo, in caso di caduta, la calamita si scollegherà automaticamente e il sistema si bloccherà.

Nella zona superiore della plancia poi, è stato inserita una zona in plastica trasparente sulla quale si potranno appoggiare smartphone e tablet. E, credetemi, avere a disposizione un dispositivo mobile mentre si utilizza l'OVICX Q2S va ben oltre il poter vedere una serie tv.

Funzionamento e caratteristiche tecniche

La stragrande maggioranza dei tapis roulant da casa o da scrivania, è limitata ad una velocità massima di 6 Km/h. L'OVICX Q2S invece, ha una velocità variabile che può essere impostata da 1 a 10 Km/h. Insomma, se gli altri modelli sono pensati perlopiù per camminare sul posto, il tapis roulant di XQIAO invece è fatto anche per correre. Non per niente è in grado di supportare un peso massimo di 100 Kg, e di farlo in maniera tutto sommato piuttosto silenziosa, grazie a quattro supporti in gomma semi-rigida che attutiscono le vibrazioni con il pavimento.

C'è poi anche un piccolo display sulla plancia, con il quale si potrà tenere conto della propria attività fisica, gestire tutti i parametri relativi all'andamento della corsa ad eccezione dell'inclinazione della pedana: l'OVICX Q2S, purtroppo, non è ad inclinazione variabile, ma tutto sommato è un compromesso più che accettabile considerando la velocità massima sopra la media e, soprattutto, il ridottissimo ingombro del prodotto.

Integra però dei sensori per il battito cardiaco: sono di tipo standard, posizionati sulla plancia e richiedono che vengano appoggiate entrambe le mani. Funzionano piuttosto bene, anche se sono dell'idea che ormai si tratta di una caratteristica piuttosto superflua, data la diffusione delle fitband.

App e funzioni smart

C'è poi la parte smart, che è quella più divertente dell'OVICX Q2S. Appena acceso, il tapis roulant attiverà il Bluetooth integrato, con il quale si potrà connettere l'applicazione FitShow disponibile sia per iOS che per Android. E seppure si tratti di un'app decisamente migliorabile sotto alcuni aspetti, bisogna ammettere che è proprio questa applicazione a dare una marcia in più a tutto il prodotto, e renderlo davvero smart.

Tramite FitShow infatti, non solo è possibile gestire la proporrai attività fisica e regolare tutti i parametri disponibili anche in plancia, ma permetterà anche la gestione di corse più complesse, l'impostazione di obiettivi particolari e la creazione di una serie di piani di allenamento personalizzati: in questa sezione, inserendo i propri dati personali (età, genere, peso, etc) il sistema genererà un vero e proprio calendario di allenamenti basati sull'obbiettivo che si vuole raggiungere nei quali, tra le altre cose, saranno inseriti workout diversi in base al giorno della settimana e ai giorni di riposo.

Tramite una funzione che sfrutta Google Maps poi, si potrà simulare una corsa all'esterno: se abitualmente si percorre un determinato tragitto attorno la propria abitazione, nel proprio parco preferito o in una qualsiasi parte del pianeta, tramite questa funzione si potrà impostare il punto di partenza e il punto d'arrivo, in modo da correre, in casa, progredendo nel proprio percorso abituale. E non finisce qui: sempre sulla mappa si potrà vedere il progresso, in modo tale da capire in che punto del percorso si sarebbe arrivati qualora si fosse corso all'esterno.

C'è poi un'altra funzione che mi è piaciuta molto, quella che ti fa fare il giro del mondo. Come? Con lo stesso concetto utilizzato nella modalità con Google Maps, tramite l'app FitShow si potrà scegliere tra decine di percorsi in tutto il mondo tra parchi, grandi città, canyon, percorsi di montagna e così via, per percorrerli (seppur virtualmente) con il tapis roulant: e la cosa più divertente è che, mentre li si percorre, sullo schermo dello smartphone o del tablet verrà visualizzato un video con il quale ci si potrà “immergere” nel paesaggio scelto. Il tutto sempre riprodotto in base alla propria andatura.

Insomma, l'OVICX Q2S integra praticamente tutte le funzioni smart che si potrebbero chiedere ad un tapis roulant da casa e lo fa anche in modo piuttosto stabile, con praticamente zero disconnessioni dallo smartphone o dal tablet.

Quello che gli manca, da questo punto di vista, è la compatibilità con Salute di Apple o Google Fit: sarebbe stato interessante poter sincronizzare i dati con i due servizi, in modo da avere un quadro più completo della propria attività. In quanto a rilevamento, nudo e crudo, delle calorie bruciate e dei km percorsi direi che ci siamo: la discrepanza con quanto rilevato da un Apple Watch c'è, ma è veramente minima.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo dell'OVICX Q2S è di 699,99 dollari, ma tramite il nostro coupon potreste acquistarlo in sconto a 340,90 euro. E sia chiaro: è un tapis roulant che mi ha convinto molto, non solo per la comodità di utilizzo e per l'ingombro decisamente ridotto, ma anche per le funzionalità smart.

Può essere chiuso, sollevato in verticale, ha un ottimo supporto per smartphone e tablet e riesce ad arrivare a 10 Km/h. Peccato per la mancanza dell'inclinazione variabile e per l'applicazione che potrebbe essere migliorata in diversi particolari, ma la pedana è decisamente ampia per un prodotto di questa categoria, ed alcune funzionalità smart integrate nell'app gli danno davvero una marcia in più.







