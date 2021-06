Crea il tuo tema MIUI preferito con l’editor ufficiale di Xiaomi

Fra i vari motivi per cui gli smartphone Xiaomi sono apprezzati, non possiamo non citare i Temi della MIUI. La piattaforma è ampiamente utilizzata e stimata dalla community per la flessibilità di personalizzazione che consente agli utenti. Con i Temi è possibile modificare il Control Center, l'animazione di avvio e quella di ricarica, ma non solo: l'app Temi consente anche la customizzazione di elementi quali font e suonerie. Senza contare che con i Temi è persino possibile “trasformare” il proprio Xiaomi in altri smartphone, come nel caso di Apple e OnePlus. Dall'app ufficiale è possibile scaricarne migliaia, per non contare le centinaia scaricabili da siti dedicati. Ma lo sapevate che è possibile persino crearsi da soli il proprio tema?

MIUI Theme Editor ti fa creare il tema ideale per il tuo smartphone Xiaomi

A fornire questa possibilità non è un software esterno, bensì la stessa Xiaomi con un tool ufficiale che si chiama MIUI Theme Editor. Con esso è possibile sia modificare temi di terze parti (basta averne il file MTZ) che crearne uno tutto nuovo. Si parte dalla selezione dello sfondo, impostabile sia in formato statico che dinamico, potendo modificarne il colore, il gradiente, eventuali effetti particellari e molto altro. L'editor dei temi Xiaomi include tutta una serie di personalizzazioni, incluso anche il widget per orologio, meteo e calendario. Non manca la modifica delle icone per le app, così come tutte le customizzazioni relativa alla lock screen. Una volta completato il tutto, potete cliccare su “Menu/Export mtz” per salvare il file (ve lo dovrebbe salvare nella cartella Documenti del PC).

Tuttavia, sappiate che MIUI Theme Editor non è propriamente un'app studiata benissimo, specialmente per l'interfaccia utente, tutto fuorché semplice da usare ed intuitiva. Vi ci vorrà un po' per capire come usare i vari menu, nel caso potete consultare la guida Xiaomi e guardare video come questo qua sopra per capire meglio come funziona.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu