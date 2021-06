Abbiamo parlato in molteplici occasioni del brand ILIFE, compagnia cinese specializzata in dispositivi dedicati alla pulizia e alla cura della casa. A questo giro arrivano varie novità come la serie ILIFE H75 ed il robottino aspirapolvere B5 Max, tutti già disponibili in offerta su AliExpress.

ILIFE H75, H75 Plus e B5 Max debuttano su AliExpress

Per chi cerca un nuovo aspirapolvere e punta a non spendere cifre esorbitanti, allora i modelli ILIFE H75 e H75 Plus non mancheranno di soddisfarvi. La differenza tra i due dispositivo è puramente estetica e la versione Plus comprende anche una batteria aggiuntiva. Per il resto i due aspirapolvere senza fili offrono una potenza da 22.000 PA, una batteria da 2.500 mAh, una spazzola motorizzata flessibile ed un serbatoio fino a 1.3 litri. Non mancano i soliti accessori di rito in confezione.

Se invece preferite un robot aspirapolvere, in questo caso c'è ILIFE B5 Max, dispositivo 2 in 1 per pulizia e lavaggio. Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 2.000 PA, sacchetto da 1 litro e serbatoio per l'acqua da 600 ml. Inoltre non manca la possibilità di gestire il robottino da remoto grazie all'app dedicata ILIFE HOME.

Tutti e tre i nuovi modelli del brand cinese sono disponibili in offerta lampo sullo store AliExpress, con tanto di sconto ulteriore grazie al Coupon Venditore. Inoltre i dispositivi beneficiano delle spedizione gratis direttamente dai magazzini europei (Spagna). Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

