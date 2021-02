Trasforma il tuo Xiaomi in OnePlus con il tema OxygenOS per MIUI | Download

Sì, avete letto bene: il vostro Xiaomi può diventare camaleontico, trasformandosi in un OnePlus: basta un tema della MIUI sulla OxygenOS. E no, non è fra quelli pre-installati né tantomeno fra quelli che potete trovare nello store ufficiale, dove non ho trovato niente di veramente ben fatto. In questa guida vi voglio spiegare come installare l'ottimo tema realizzato da Fardus Ahmed. Al contrario di quelli che ho trovato sullo store Temi, questo è in grado di rendere uno Xiaomi molto simile ad un OnePlus.

Il vostro Xiaomi può trasformarsi in un OnePlus: basta un tema OxygenOS per MIUI

Come potete vedere dagli screenshot, questo tema per la MIUI di Xiaomi prende molti elementi dalla OxygenOS di OnePlus. Non solo home e lock screen, ma anche animazioni di sblocco ID nel display (qualora aveste uno smartphone che lo integra), status bar, impostazioni, app per telefonate e messaggistica. Una bella ventata fresca per la grafica di Xiaomi, molto apprezzabile ma che potreste voler cambiare dopo anni di utilizzo. Per questo, vi voglio spiegare come installarlo: da quel che ho constatato, dovrebbe funzionare solamente con la MIUI 12 (io l'ho testato su Mi 10T e funziona al 100%). Nel caso funzionasse anche su MIUI 11, fatecelo sapere nei commenti.

Il primo passo da fare è scaricare l'app Theme Editor for MIUI. Di base, infatti, la MIUI non permette l'installazione di temi scaricati da fonti non attendibili. Con quest'app, invece, potete farlo tranquillamente (nonché personalizzarli in profondità, ma non approfondiremo questo aspetto). L'altro step è ovviamente scaricare il tema OxygenOS di Fardus e copiarlo nella memoria dello smartphone.

Apritela e confermate la versione di MIUI presente sul vostro smartphone

Cliccate su “Browse” e scegliete il file MTZ del tema scaricato

Cliccate su “Start” e, nella finestra successiva, su “Next” e su “Finish” in quella dopo

Dopo che il tema è stato salvato, selezionate “Install“

Così facendo, avrete installato il tema OnePlus OxygenOS nella MIUI del vostro Xiaomi. A questo punto, non vi resta altro che aprire l'app Temi e selezionarlo. Per farlo correttamente, selezionate quello con la dicitura “Apply me” nel nome.

A condire il tutto, non possono mancare gli sfondi OnePlus. Potete trovare l'app ufficiale del disegnatore ufficiali a questo link.

