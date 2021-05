Come cambiare animazione di ricarica della MIUI di Xiaomi (No root)

Ebbene sì, anche oggi parliamo di personalizzazione MIUI, più nello specifico di come cambiare l'animazione di ricarica degli smartphone Xiaomi. Un argomento simile a quello affrontato in precedenza, quando vi ho spiegato come cambiare l'animazione di avvio. E come in quel caso, anche a questo giro vi spiego come personalizzare in maniera ancora più profonda il tuo smartphone. Anche perché si tratta di metodi di configurazione che non sono evidenti sin da subito, pertanto ho deciso di creare questa guida che ve lo spiega in pochi passaggi.

Ecco i temi MIUI con cui cambiare l'animazione di ricarica del tuo Xiaomi

Come nel caso dell'animazione di avvio, anche la modifica dell'animazione di ricarica è possibile grazie alla piattaforma Temi della MIUI di Xiaomi. Non a caso, questa app è uno degli assi della manica dell'azienda, soprattutto perché può contare una community molto affiatata. Ed è proprio questa community che alimenta questo tipo di personalizzazioni, creando tematizzazioni ad hoc per gli smartphone Xiaomi. Normalmente, infatti, queste animazioni alternative non sono pre-installate, pertanto molti utenti potrebbero non essere a conoscenza della loro esistenza.

Ecco cosa devi fare per cambiare l'animazione di ricarica:

Apri l'app Temi

Clicca sulla barra di ricerca in alto

Cerca e scarica i temi seguenti: Ronix UI ProGoogle Dual 2.0 Pure2 Pro v11 GREEN [Liquid] Freedom Donuts Hello White v12



Qua sopra vedete le anteprime delle animazioni di ricarica che potete ottenere scaricando ed applicando i succitati temi. Alcuni ne hanno una sola, altri ne hanno molteplici e in tal caso sono configurabili tramite gli appositi menu nella schermata di blocco. Se ne conosceste di ulteriori, suggeritemeli nei commenti. Qualora non li trovaste nella ricerca, potrebbe essere necessario cambiare la regione dello smartphone.

Una volta scaricati, potrete applicarli nella loro interezza o, in alternativa, impostarne esclusivamente la schermata di blocco e l'animazione di ricarica. Per fare ciò, ecco cosa dovete fare:

Apri l'app Temi

Clicca sull'icona Profilo in basso a destra

Seleziona la voce “Personalizza il tema“

Seleziona l'opzione “Stile di sblocco” e scegli l'opzione desiderata

In questo modo, potrete cambiare l'animazione di ricarica del tema MIUI che utilizzate sul vostro smartphone Xiaomi. Tuttavia, non è detto che il vostro smartphone abbia il menu di Personalizzazione Tema: in tal caso, dovrete necessariamente applicare il Tema nella sua interezza.

