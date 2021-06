I prodotti di YouPin, piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun, toccano praticamente qualsiasi ambito e tra i tanti accessori lanciati, non mancano brand che sono entrati ormai nel cuore dei Mi Fan. Tra questi c'è Yunmai, compagnia specializzata in dispositivi dedicati al fitness e al benessere, come nel caso della nuova pistola massaggiante Extra Mini, soluzione lanciata su Xiaomi YouPin ed ora disponibile anche per noi occidentali con tanto di codice sconto dedicato.

Codice sconto Xiaomi Yunmai Extra Mini: la nuova pistola massaggiante di YouPin è già in offerta

La nuova pistola massaggiante Xiaomi Yunmai Extra Mini si presenta come una soluzione compatta, perfetta da conservare e portare con sé senza sforzo o ingombro. Il dispositivo non è fatto solo per gli utenti più attivi e sportivi: con lo smart working, le lunghe ore seduti e una postura non corretta possono creare qualche grattacapo. La pistola di Yunmai viene in vostro soccorso con un pratico massaggio muscolare, che può essere applicato in molteplici punti. Il dispositivo è dotato di quattro testine differenti, tutte realizzate in silicone e ognuna adatta ad una specifica area del corpo. Con un utilizzo di 10 minuti al giorno (quindi una sessione) si parla di un'autonomia di circa 48 giorni.

Insomma, si tratta di un accessorio irrinunciabile, poi direttamente da Xiaomi YouPin. Per quanto riguarda Yunmai, di recente la compagnia ha annunciato una collaborazione con Ansu Fati, come Official Global Brand Ambassador.

La nuova pistola massaggiante Xiaomi Yunmai Extra Mini è disponibile in offerta con codice sconto sullo store YouPinChoose, rivenditore di prodotti della piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun. Il prodotto è spedito dalla Cina ed è possibile usufruire del pagamento sicuro tramite PayPal. Di seguito trovate il link al prodotto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

