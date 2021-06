In occasione del suo primo 5G Summit, oggi Realme, brand di smartphone con la più rapida crescita al mondo, ha annunciato che lavorerà affinché entro i prossimi tre anni 100 milioni di giovani abbiano la possibilità di utilizzare gli smartphone 5G. L'evento è stato organizzato in collaborazione con GSMA, Counterpoin e Qualcomm e durante lo stesso l'azienda ha annunciato progetti ed iniziative per promuovere l'adozione del 5G a livello globale.

Per prima cosa ovviamente non possiamo non menzionare l'ultimissima novità in arrivo. Realme GT, la nuova serie top, arriverà in Europa in due incarnazioni, lanciate rispettivamente a giugno e luglio. Il 5G Summit di Realme – il cui tema era Making 5G global: Accessibilità for All – ha visto la partecipazione delle associazioni, degli istituti di ricerca, dei fornitori di componenti e dei produttori di dispositivi leader del settore, che hanno approfondito diversi argomenti, tra cui: lo stato attuale del 5G a livello globale, il rapporto unico tra il nuovo standard e le giovani generazioni e come semplificare ulteriormente l'accessibilità al 5G in futuro.

Nel corso del summit, Realme ha ribadito il suo impegno a “democratizzare il 5G” e a far progredire l'adozione di questa tecnologia nei mercati di tutto il mondo, affinché sia accessibile per un sempre maggiore numero di utenti.

Nel 2020 l'azienda ha lanciato 14 dispositivi 5G in 21 mercati, pari circa al 40% del suo portafoglio prodotti. Entro il 2022 mira ad offrire oltre 20 device 5G, portando il rapporto al 70% in 50 mercati. Realme punta inoltre ad assumere la guida del settore lanciando nei prossimi anni uno smartphone 5G a un prezzo di circa 100$, un progetto destinato ad accelerare ulteriormente l'adozione del 5G, in particolare per quanto riguarda le economie emergenti.

Durante il summit, Madhav Sheth, VP e CEO di India ed Europa, ha dichiarato: “A partire dal nostro primo modello 5G, Realme X50, abbiamo esplorato nuovi concept in termini di design da un lato e innovazioni tecniche all'avanguardia dall'altro per offrire agli utenti dispositivi 5G più sottili e accattivanti sotto il profilo del design, ma al tempo stesso estremamente potenti. Per Realme contribuire ad accelerare l'adozione del 5G è una missione cruciale. Ci impegniamo a diffondere il 5G ascoltando le esigenze dei consumatori, puntando sull'innovazione dei prodotti e contribuendo a costruire il più ampio ecosistema 5G con i nostri partner del settore”.

Nel 2021, la compagnia asiatica prevede di aprire in tutto il mondo più di dieci pop-up 5G, spazi esclusivi in cui i giovani potranno vivere nuove esperienze 5G attraverso il cloud gaming, la realtà aumentata di ultima generazione, i live streaming e le numerose altre applicazioni del 5G.

Per supportare l'adozione su scala mondiale del 5G, nel 2021 Realme istituirà a livello globale sette centri di ricerca e sviluppo, dedicati all'esplorazione di tecnologie e prodotti 5G innovativi. Al momento, il 90% delle risorse di ricerca e sviluppo dell'azienda è stato convertito in tecnologia e prodotti dedicati al nuovo standard. Nei prossimi due anni, investirà 300 milioni di dollari a livello globale nella ricerca sulla tecnologia e nello sviluppo di dispositivi, nonché nella promozione e diffusione globale del 5G.

