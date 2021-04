Come cambiare animazione d’avvio della MIUI di Xiaomi (No root)

L'animazione d'avvio MIUI del vostro smartphone Xiaomi vi ha stufato e volete personalizzarla con qualcosa di diverso? Niente di più semplice. Non tutti sanno che, rispetto a qualche anno fa, questo tipo di modifica estetica è stata resa ancora più semplice. Una volta questa procedura si legava al mondo del modding, dato che richiedeva la modifica manuale dei file di sistema della ROM MIUI. Fortunatamente non è più così e quindi non bisogna per forza sbloccare il bootloader, ottenere i permessi di root e fare modifiche potenzialmente pericolose. E in questa guida vi spiego come farlo in pochi passaggi.

Personalizzare l'animazione di avvio della MIUI di Xiaomi si può ed è semplice

Premessa: se volete la massima flessibilità, allora la modifica dei file di sistema, con la sostituzione alla radice dell'animazione di avvio della MIUI è il metodo più “potente”. Così facendo, potete sostituirla con qualsiasi animazione di vostro piacimento, ma è ovviamente una procedura fattibile soltanto per gli smanettoni che sanno dove mettono le mani. Oggi mi concentrerò su un metodo molto semplice e che non richiede alcun tipo di operazione di modding.

Tutto ruota attorno alla piattaforma dei Temi, uno dei punti di forza che fa apprezzare la MIUI a tanti utenti nel mondo. La relativa app è pre-installata su tutti gli smartphone Xiaomi, pertanto non dovete scaricare nessun file APK esterno. E non dovrete nemmeno cambiare la Regione del telefono, passaggio che risulta tutt'oggi necessario per cambiare font. Vi ricordiamo che, invece, la personalizzazione delle suonerie è stata estesa anche alle regioni europee.

Cambiare l'animazione di avvio della MIUI è molto semplice:

Apri l'app Temi

Clicca sull'icona Profilo in basso a destra

Seleziona la voce “Personalizza il tema“

Seleziona l'opzione “Animazione di avvio” e scegli l'opzione desiderata

Puoi anche scegliere “Suono di avvio” per cambiare l'audio che si sente all'accensione

Tuttavia, nel vostro caso potreste notare che nella cartella “Animazione di avvio” è presente solamente la voce “Classico“, ovvero l'animazione standard della MIUI. Questo perché di default nella MIUI è presente solamente questa e per averne di aggiuntive dovrete per forza scaricare altri temi dalla stessa app. A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: e come faccio a sapere se un Tema ha un'animazione di avvio o meno? La risposta, almeno ad oggi, è negativa. Non c'è un modo preciso per capirlo: l'unico modo è scaricarli e, nel caso in cui l'avessero, la vedrete comparire nella schermata relativa. La speranza è che Xiaomi possa aggiungere un filtro per aiutare gli utenti a scremare quei Temi che ce l'hanno da quelli che ne sono sprovvisti.

Già che ci sono, vi lascio il nome di qualche tema che ho provato personalmente e che ha un'animazione di accensione alternativa. Basta cercarlo nell'app Temi, scaricarlo e il gioco è fatto (purtroppo dall'app non è possibile creare un URL da condividervi). Se ne aveste di aggiuntivi da inserire in lista, fatemelo presente nei commenti che li aggiungo.

Cyberpunk2077

Decent Blue

DEEP PURPLE – U.I

Extremely Dark v12

Azyteck – LineUi

Pure2 pro v12

Lite os V12

Me You I plus

Space star

Saturn

Classic UI

Khalifa- LineUi

Z.Bluer LineUi Vip

JOY UI 12

Destro OS

Mantra – LienUi

BACK

ROG mod v12

Galaxy S20

One UI PRO

Flyme 8

OxygenOS

Pixel 4 Dark

iOS 14 Beta

Android 12

