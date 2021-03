Xiaomi, importante update dei Temi: aggiunte le suonerie | Download

Finalmente Xiaomi si è decisa a rilasciare l'aggiornamento che da molto attendevamo per l'app Temi della MIUI 12. La piattaforma dei temi è uno degli elementi più apprezzati del suo software, permettendo ai propri utenti di personalizzare il proprio smartphone. A differenza di altri produttori, l'app Temi di Xiaomi garantisce un alto grado di flessibilità, potendo interagire con molti elementi della UI. Ma il vero punto forte è senz'altro la community: a parte i temi ufficiali, c'è tutta una libreria sconfinata di temi creati da utenti in tutto il mondo.

Xiaomi aggiorna l'app Temi e porta le suonerie anche fuori dalla Cina

Dopo aver parlato dei pregi, veniamo ai difetti che affliggono la MIUI. Per non si sa bene quale motivo, infatti, Xiaomi ha deciso di “castrare” la versione dell'app Temi che troviamo pre-installata nella MIUI Global e quella europea soprattutto EEA. Se avete uno Xiaomi, forse avrete notato che sul vostro modello non è possibile accedere a due schermate altrettanto utili. Mi riferisco a quella per la personalizzazione di font e suonerie. Mentre sulle ROM asiatiche siano presenti, sulla controparte occidentale non sono visibili di default.

Prima…

… dopo

Fortunatamente questo limite sta venendo rimosso proprio da parte di Xiaomi. Lo dimostra l'ultimo aggiornamento dell'app Temi, ovvero quello che la porta alla versione V1.6.4.3. Con questo update, infatti, viene introdotta la schermata delle suonerie a tutti, anche coloro che possiedono uno Xiaomi con ROM Global ed EEA. Nel mio caso, potete vedere negli screenshot come sia cambiata l'app dopo aver aggiornato un Mi 10T Pro con MIUI 12 EEA Stabile. In questo modo non sarà più necessario dover necessariamente cambiare la Regione dello smartphone per sbloccare questa funzionalità.

Dato che potrebbe non esservi ancora arrivato, potete scaricare ed installare ‘aggiornamento manuale tramite il seguente file APK:

Scarica MIUI Temi v1.6.4.3-global

Un'ottima notizia, dato che molti più utenti potranno così usufruire non soltanto delle suonerie pre-installate, ma anche di quelle caricate dagli altri utenti. Per esempio, potrete così installare i nuovi suoni di sistema che verranno introdotti ufficialmente con la prossima MIUI 12.5. Niente da fare, invece, per i font, ancora limitati di default alle sole ROM asiatiche. Ma in tal caso veniamo noi in vostro aiuto, con la guida dedicata a come installare qualsiasi font.

