Sebbene i proclami da parte della compagnia siano già tanti e molto ambiziosi, ad oggi non abbiamo una forma concreta di quella che sarà la line up 2021 di Honor. E dopo aver appreso che arriverà il primo pieghevole Magic X, abbiamo anche notizia di un altro top gamma, Honor 40 che sarà dotato dello Snapdragon 888 e soprattutto i servizi Google.

Aggiornamento 15/04: arrivano altre conferme da fonti attendibili sia sul cambio di nome che sul periodo di presentazione per Honor 50. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor 40: Snapdragon 888, Servizi Google e… Magic UI

Honor 40 is like Huawei with Google and Snapdragon 888🤔 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

A riportare le qualità del presunto e prossimo Honor 40 è stato uno dei leaker più vicini al mondo Huawei/Honor, RODENT950, che ha rivelato il chipset Snapdragon 888 e soprattutto la notizia dei Servizi Google sul nuovo flagship della rimodulata compagnia cinese. Ovviamente, questo ha aperto un dibattito che ha portato un utente a chiedere se il software di questo smartphone sia Android Stock o se si resterà con l'attuale interfaccia già presente anche su V40.

Magic ui — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

La risposta del leak sino-finlandese non si è fatta attendere e rispondere che ci sarà ancora la Magic UI, ma questa è un'indiscrezione a cui si può arrivare leggendo che proprio Teme compara il modello 40 con i top gamma Huawei ma con un chipset Qualcomm e appunto Google.

Non sappiamo se ora tutto ciò ha un fondo di verità, ma conoscendo lo storico di RODENT950, spesso nel suo raggio d'azione Huawei/Honor ci prende e quindi possiamo guardare con fiducia e speranza a quello che sarà Honor 40, che potrebbe essere identificato con uno dei modelli Eva e Mega già citati dal leaker in occasione del pieghevole Magic X sopracitato.

Honor 40: ecco quando debutterà la nuova serie top | Aggiornamento 10/03

End of the month, mid range phone and tablet.

Flagship series coming later. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 9, 2021

Nuovo leak da parte di RODENT950, che parlando dei vari entry-level, mid-range e tablet Honor, ha rivelato anche il periodo della data d'uscita della serie 40, che sarà quindi quella flagship. Secondo il leaker finlandese specializzato nel mondo Huawei/Honor, la nuova line up debutterà dopo i sopracitati dispositivi meno costosi, quindi è facilmente ipotizzabile che possano arrivare intorno al Q2 2021 (quindi tra aprile e giugno) o al massimo ad inizio Q3 2021, ma la prima ipotesi è più probabile in quanto il brand di George Zhao non vuol perdere il treno dei competitor che si stanno attrezzando in questo periodo.

Il prossimo flagship sarà… Honor 50! | Aggiornamernto 31/03

Dopo quasi un mese di assenza di notizie utili alla nuova gamma flagship di Honor, che come leggiamo sopra può avere una data di uscita relativamente vicina, apprendiamo oggi che la nomenclatura potrebbe subire un upgrade forse inaspettato. Infatti, stando al leaker Courage Digital King, di solito molto vicino a Huawei e Honor, non avremo la gamma 40 quest'anno.

Questo perché gli smartphone flagship interesseranno la gamma Honor 50, sebbene ad ora non si capisca il perché di questa scelta. Molto probabile che in realtà sia stato fatto per stare al passo con l'ex partner Huawei, che tra qualche tempo lancerà la serie P50.

Honor 50: primi indizi sulla data | Aggiornamento 15/04

Sembra proprio che Honor 40 non si farà, saltando direttamente alla denominazione di Honor 50. A confermare questo cambio c'ha pensato anche Teme, leaker molto noto a tema Huawei ed Honor. Il perché di questo cambiamento non è noto (oltre che ancora vociferato e non ufficiale), ma immaginiamo che il motivo possa in qualche modo ricollegarsi a Huawei P50.

Non è certo la prima volta che un'azienda non segue canonicamente la denominazione per i propri smartphone, saltando numeri anche in maniera cospicua. Solitamente ciò avviene per mettersi in pari con la competizione: per quanto triviale possa sembrare, un numero inferiore rispetto ad un competitor può apparire peggiore a livello inconscio. Ecco, quindi, che Honor 50 potrebbe volersi mettere alla pari con Huawei P50, anche perché per la prima volta le due aziende sono pronte a competere testa a testa.

Before Huawei P50, we are going to see Honor 50 pic.twitter.com/wszBzK6xRE — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 14, 2021

Sappiamo anche che la serie Huawei P50 dovrebbe slittare e anche di mesi, a causa delle problematiche affrontate lato produttivo dalla compagnia. Proprio per questo, per la prima volta da anni il top di gamma Honor dovrebbe anticipare quello di Huawei. E dato che P50 è previsto per il mese di giugno, la presentazione di Honor 50 dovrebbe avvenire prima, probabilmente durante il mese di maggio se non addirittura già ad aprile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu