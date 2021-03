Honor comincia a sparare i primi colpi del 2021. Infatti, il colosso cinese, desideroso di partire a razzo con la nuova line up “indipendente”, ha lanciato sul mercato il nuovo Honor V40 Lite Luxury Edition, con specifiche tecniche da mid-top range e dal design elegante.

Honor V40 Lite Luxury Edition: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, il design del nuovo Honor V40 Lite ricorda senza troppi fronzoli la serie Nova 8, sia per la back cover, con bumper fotocamera circolare in alto a sinistra, sia per il display. Lo smartphone è molto sottile, essendo spesso solo 7.64 mm e pesando solo 169 grammi.

E proprio il display sarà una delle feature più interessanti dello smartphone, perché si tratta di un pannello OLED Full HD+ da 6.57″ a 10-bit reali e, come sostiene l'azienda in grado di riprodurre 1 miliardo di colori. Il refresh rate è “solo” 90 Hz ed il campionamento del tocco a 240 Hz, ma questo pannello ha la peculiarità di essere curvo ai lati ed avere uno screen-to-body ratio molto ampio grazie alla selfie camera punch-hole centrale. Sotto il display abbiamo il sensore di impronte digitali.

Hardware

Neanche il comparto hardware di V40 Lite Luxury Edition sfigura, dato che abbiamo un chipset MediaTek Dimensity 800U, a differenza di Nova 8 che è dotato di un Kirin (qui abbiamo il cambio di passo della nuova Honor). La GPU è quindi una ARM Mali-G57 MC3. Per il comparto memorie invece, abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Per la batteria è presente un modulo da 3.800 mAh ma con una ricarica rapida da ben 66W, che non teme quindi l'autonomia, proprio come il già citato Nova 8. Lo speaker è confermato essere stereo, manca per il jack per le cuffie. Presenti Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, NFC e 5G Dual SIM Dual Stand-by.

Fotocamera

Come anticipato Honor, il modulo fotocamera presentato per V40 Lite è composto da 4 sensori. Andando nello specifico, è presente un sensore principale da 64 MP f/1.9, seguito da altri tre sensori da 8 + 2 + 2 MP, che rappresentano ultra-grandangolare con FoV a 120°, profondità e macro. Per la fotocamera anteriore, abbiamo invece un sensore da 32 MP f/2.0.

Honor V40 Lite Luxury – Prezzo e disponibilità

In merito alla disponibilità del nuovo Honor V40 Lite Luxury, il brand ha fissato per la Cina la data del 28 marzo 2021, per l'Europa o comunque Global non sono ancora state date comunicazioni. Sul prezzo invece, sono presenti due configurazioni: la prima, 8/128 GB, ha un prezzo al cambio di circa 389€ (2.999 yuan), mentre quella massima da 8/256 GB sale a circa 428€ (3.299 yuan). Prezzi decisamente non democratici, ma considerando il valore di alcune sue feature, in un certo senso sono giustificati.

