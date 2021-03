Come disinstallare le app di sistema dalla EMUI di Huawei

Siete possessori di uno smartphone Huawei, trovate che la EMUI abbia troppo software pre-installato e state cercando un modo per disinstallare le app di sistema? Vuoi per il suo modus operandi, vuoi per l'assenza dei servizi Google sui modelli più recenti, Huawei è una delle aziende con la UI più ricolma di app pre-installate. Fortunatamente alcune sono disinstallabili, ma ciò non vale per ogni applicativo presente di default su ogni smartphone. Per questo, in questa guida vi voglio spiegare come cancellare tutto il bloatware presente sul telefono, ottenendo così una memoria più pulita. Il tutto senza attuare operazioni di modding, quindi senza sbloccare il bootloader o avere i permessi di root. L'unica cosa che vi serve è un PC, ma adesso vi spiego tutto.

Disinstallare le app di sistema della EMUI è facile: ecco come rimuoverle dagli Huawei

Come vi abbiamo detto nella guida dedicata a Xiaomi, anche la EMUI (così come ogni altra UI) non permette la disinstallazione di qualsiasi app. Ma è un limite fisiologico, altrimenti ci sarebbe il rischio che gli utenti meno esperti finiscano per cancellare elementi indispensabili per l'utilizzo e finire con fra le mani un telefono inutilizzabile. Anche per questo, vi invitiamo a seguire questa procedura soltanto se sapete cosa state facendo. Non si tratta di una guida complicata, anzi, ma cancellare l'app sbagliata potrebbe comportare malfunzionamenti. Anche per questo, lo staff di GizChina.it non si assume responsabilità nel caso in cui qualcosa vada storto.

Vai in “Impostazioni/Info telefono” e clicca ripetutamente su “Numero di build” per attivare le opzioni sviluppatore Torna indietro e vai in “Sistema e aggiornamenti/Opzioni sviluppatore“ Scorri in basso e abilita il toggle della voce “Debug USB“

Dopo aver preparato lo smartphone alla procedura, vi serve un PC con ADB installato ed un cavo USB per collegare lo smartphone.

Collega il telefono al PC Conferma sul telefono “Consenti debug USB“ Nella cartella ADB che hai ottenuto, tenendo premuto il tasto Shift clicca col destro del mouse e seleziona “Apri finestra PowerShell qui” o “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di che versione di Windows hai) Controlla se lo smartphone è correttamente collegato con il seguente comando: adb devices Per disinstallare una qualsiasi app, ecco quale comando ti serve: adb shell pm uninstall –user 0 “app“ Attenzione: al posto di “app” non dovete mettere il nome dell'app (né le virgolette), ma il suo percorso nella memoria del telefono. Per esempio, se voglio cancellare l'app PowerGenie, ecco che comando devo usare: adb shell pm uninstall –user 0 com.huawei.powergenie Per scoprire quale directory usare, puoi digitare il seguente comando per ottenere la lista delle app installate sullo smartphone: adb shell pm list packages Nel caso volessi tornare indietro, c'è anche il comando per reinstallare l'app (l'esempio è sempre con PowerGenie ma la regola di scrittura rimane la stessa): adb shell cmd package install-existing com.huawei.powergenie

In questo modo, è possibile disinstallare tutte quelle app di sistema (e non) che Huawei pre-installa forzatamente sui suoi smartphone.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu