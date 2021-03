Finalmente ci siamo lasciati l'inverno alle spalle e comincia una nuova stagione. Immancabili come sempre, ecco spuntare le solite promozioni dedicate e tra questi non possono mancare le offerte lampo di primavera targate Amazon, con tanti prodotti tech, di abbigliamento, giochi e accessori, con sconti fino al 40%: ecco come funziona la nuova promozione del portale di e-commerce più famoso al mondo.

Al via le offerte di primavera di Amazon, con sconti fino al 40% e promo Warehouse

Fino al prossimo 31 marzo, Amazon ha messo a disposizione degli utenti una vera e propria valanga di offerte lampo per festeggiare l'arrivo della primavera. Quale modo migliore per celebrare la stagione della rinascita se non con una pioggia di sconti fino al 40%? E poi parliamo di Amazon e quindi di spedizione Prime e tanti altri vantaggi.

CLICCA QUI PER GLI SCONTI DI PRIMAVERA

Ma come funziona la promozione dedicata alle offerte lampo di primavera di Amazon? Niente di complicato: non dovrete far altro che accedere alla pagina dell'evento che trovate cliccando sul link in alto. Qui potrete spulciare tra i prodotti disponibili oppure selezionare la categoria che preferite, in modo da poter effettuare una ricerca più precisa.

Sconti Warehouse Amazon: risparmia fino al 30% su selezione di prodotti

Se pensavate di aver visto tutto, dovrete ricredervi. A questo giro tornano gli sconti di Amazon Warehouse, con un risparmio del 30% su una selezione (nutrita) di articolo. La promo durerà fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2021 e di seguito trovate il link per la pagina principale dell'iniziativa.

CLICCA QUI PER GLI SCONTI WAREHOUSE

Anche in questo caso il funzionamento è semplice: scegliete il prodotto che preferite e una volta aggiunto al carrello potrete visionare il prezzo scontato. Comunque su tutti gli articoli della promo si applica una sconto del 30%.

