TicWatch E3 ufficiale in Italia: il nuovo Wear OS con Snapdragon 4100 è qui!

Mentre siamo in attesa del rilascio Global del modello GTH le novità per Mobvoi continuano: il nuovo TicWatch E3 è ormai ufficiale e finalmente la casa cinese ha alzato il sipario sulla sua nuova creatura. A dispetto di alcuni compromessi – necessari – si tratta del secondo indossabile con Wear OS mosso dallo Snapdragon 4100, utimo SoC di Qualcomm dedicato ai wearable: andiamo a scoprire tutte le novità su design, specifiche, prezzo e disponibilità.

TicWatch E3: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile

Design e display

Dopo tante indiscrezioni e perfino un video hands-on trapelato in rete, ecco che finalmente facciamo la conoscenza di TicWatch E3 in via ufficiale. In termini di design abbiamo un dispositivo familiare – specialmente per chi ha avuto tra le mani il precedente capitolo, recensito qui – dotato di un pannello circolare.

A differenza del primo modello i bordi sembrano meglio ottimizzati ed al posto di un singolo pulsante fisico a questo giro ne abbiamo due, presenti lungo il lato destro. Qui trova spazio anche uno speaker e il microfono. Il display è un pannello LCD HD da 1.3″ (360 x 360 pixel); le dimensioni generali sono di 44 x 47 x 12.6 mm per un peso di circa 32 grammi. La cassa è realizzata in policarbonato e fibra di vetro ed il cinturino è una soluzione intercambiabile (da 20 mm) in gomma siliconica.

Presente all'appello un vetro protettivo con curvatura 2.5D, mentre il corpo è classificato IP68 come grado di impermeabilità, caratteristica perfetta sia contro gli incidenti che per gli appassionati di nuoto.

Specifiche & Software

In termini di specifiche, TicWatch E3 si distingue per la presenza dello Snapdragon Wear 4100: si tratta quindi del secondo Wear OS in assoluto equipaggiato con l'ultimo SoC Qualcomm dedicato agli indossabili. La RAM sale ad 1 GB mentre lo storage passa dai 4 GB dell'E2 ad 8 GB. La batteria è un'unità da 380 mAh, ricaricabile tramite PIN magnetico. Lato connettività troviamo Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, NFC (per i pagamenti con Google Pay) e GPS/Gonass/Beidou.

Lato software torna Wear OS di Google mentre per quanto riguarda la parte legata alla salute e al fitness non mancano oltre 20 modalità di allenamento, il monitoraggio 24H dell'attività cardiaca, il controllo del sonno, quello SpO2 e VO2.

TicWatch E3: prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità di TicWatch E3, il nuovo indossabile è già disponibile all'acquisto a 199.99€ sul sito ufficiale e su Amazon. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

